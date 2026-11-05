В ДТП в Зеленограде погибли два лося

При выходе на дороги в Зеленограде погибли два лося

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня утром на территории Зеленограда зафиксировано три случая выхода лосей на проезжую часть, два из которых привели к гибели животных», – сообщило ведомство в Max.

Во 2-м Западном проезде автомобиль Sollers сбил лося на дороге. На Панфиловском проспекте животное спрыгнуло с моста и погибло. В районе дома 6А на том же проспекте лось столкнулся с припаркованным автомобилем Ford.

В ГАИ призвали водителей снижать скорость возле лесов, особенно в сумерках и на рассвете, когда дикие животные наиболее активны. При появлении зверя на дороге рекомендуется плавно снизить скорость, не сигналить и не делать резких маневров.

Если ДТП с животным все же произошло, необходимо оставаться на месте и оформить происшествие по правилам, добавили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре биолог Дмитрий Кропачев предупредил об опасности лосей для водителей в вечернее время. Появление лося на подмосковной трассе М-12 привело к серьезной аварии с участием двух автомобилей. Лось застрял в отбойнике на Киевском шоссе в Москве.