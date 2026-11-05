Российский капитан получил 3,5 года тюрьмы в Финляндии

В Финляндии российского капитана судна Fitburg осудили на 3,5 года

Tекст: Мария Иванова

«Окружной суд приговорил капитана к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а боцмана – к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы», – передает РИА «Новости».

Ранее рассмотрение дела прошло в Окружном суде Хельсинки. Максименко и боцман – гражданин Азербайджана – обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запрашивали для них не менее 2,5 лет заключения.

Грузовое судно Fitburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью россиянами в составе экипажа, было задержано по подозрению в якобы повреждении кабелей. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина – капитан и два помощника – оставались в стране под запретом на выезд.

В посольстве России в Хельсинки отмечали, что консульские сотрудники поддерживают контакт с остающимися в стране моряками и юристами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в повреждении подводных кабелей в Финском заливе на заседании окружного суда Хельсинки.

Летом ему предъявили обвинения по этому делу.

В январе суд в Финляндии отказал в снятии ограничения на выезд из страны российскому члену экипажа этого судна.