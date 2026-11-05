Дегтярев назвал бойкот сборной России по хоккею недобросовестной конкуренцией

Дегтярев связал бойкот матчей сборной России по хоккею со страхом конкуренции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Попытки помешать возвращению России на международные турниры обречены на провал, передает ТАСС.

«Мы продолжаем наступательную дипломатически-юридическую операцию по поручению президента, целью которой является полноценное восстановление и возвращение в мировой спорт», – сказал Дегтярев.

По его словам, страна возвращается в мировой спорт, и 22 международные спортивные федерации уже допустили россиян к выступлениям под национальным флагом и с гимном. Глава Минспорта подчеркнул, что препятствия, которые чинят западные страны в хоккее, вызваны их намерением недобросовестно конкурировать на льду.

Ранее национальные хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии объявили о бойкоте матчей против сборной России в ответ на решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к участию в международных соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

Премьер-министр Канады Марк Карни отказался допускать российских спортсменов к участию в молодежном чемпионате мира.

Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать допуск россиян к турнирам.