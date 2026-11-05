В Москве запланировали разработать первую в России искусственную печень

Минздрав Татарстана: Врачи принимают меры для нераспространения менингококка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Врачи Татарстана принимают все меры для недопущения распространения менингококковой инфекции, от которой в лагере имени А. Д. Губина в 10 км от Бугульмы умерла 12-летняя девочка. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве региона.

Минздрав Татарстана обратил внимание, что инкубационный период при заражении составляет около 10 дней. При этом менингококковая инфекция у большинства людей протекает бессимптомно. В ведомстве отметили, что самая тяжелая форма инфекции характеризуется в том числе повышением температуры и геморрагической сыпью на ногах и ягодицах, потому крайне важно при таких симптомах сразу обратиться к врачу.

Власти находятся на связи с родителями детей, контактировавших с умершей девочкой в Татарстане.

«Совместно с коллегами из министерства здравоохранения Республики Татарстан и Роспотребнадзора организованы все необходимые в данной ситуации мероприятия. Компетентные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Мы на связи с родителями всех детей», – сообщил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что здоровье и безопасность детей остаются в приоритете, и выразил соболезнования семье девочки. Фаттахов также призвал не распространять непроверенную информацию.

По данным министерства по делам молодежи Татарстана, 1 ноября в лагере имени Губина девочка пожаловалась на головную боль, у нее выявили температуру 39,4, после чего родители забрали ее домой. На следующий день ребенка госпитализировали, но спасти не смогли. Лениногорская ЦРБ поставила предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки, предположительно, от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

Ранее в Ульяновске двухлетняя девочка умерла во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике.