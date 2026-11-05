Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии

Tекст: Дарья Григоренко

Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.