Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.