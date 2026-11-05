Бывший студент устроил дебош в московском вузе

Росгвардия: Экс-студент устроил дебош и угрожал расправой в вузе Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в вузе на улице Стромынка на северо-востоке столицы. Охранники нажали кнопку тревожной сигнализации после того, как бывший студент проник в учебную аудиторию, где вел себя вызывающе.

Молодой человек курил, ругался матом и конфликтовал с преподавателями, указало ведомство в Max.

Нарушителем оказался 26-летний уроженец Саратовской области. Он угрожал сотрудникам охраны и одному из преподавателей расправой. Мужчину доставили в полицию.

«Ностальгия заиграла, если честно. Просто у меня бабушка на «Курской» живет, она только сейчас звонила мне. В парк надо отводить. Я сейчас исчезну, вы меня вообще не увидите», – сказал задержанный на видео, распространенном пресс-службой главка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в фитнес-клубе на Воронцовских прудах в Москве нетрезвый посетитель размахивал пистолетом перед задержанием сотрудниками Росгвардии.

В марте сотрудники Росгвардии обезвредили угрожавшего физической расправой гостям и персоналу заведения общепита в подмосковных Люберцах нетрезвого мужчину.

В прошлом году на востоке столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош по месту работы матери в учебном учреждении.