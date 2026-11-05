  • Новость часаЭксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мигранты толкают Британию на путь расплаты за грехи прошлого
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    НАСА представило новый экспериментальный самолет X-70 Fractal
    Путин намерен обсудить с кабмином подготовку к новой прямой линии
    В США началась борьба за курс демократического большинства
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    Польша начала строить завод управляемых корейских ракет
    Жителей Подмосковья предупредили о медведях-шатунах
    5 ноября 2026, 10:31 • Новости дня

    Спор о статусе Канады усилил разногласия между Мерцем и фон дер Ляйен

    Tекст: Игорь Иножарский

    Разногласия по поводу определения статуса Канады в ЕС усугубили конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишут СМИ.

    Германия и Брюссель разошлись во мнениях из-за предложения фон дер Ляйен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС. Напряженность усилилась после того, как глава ЕК использовала этот термин на саммите в Монреале, хотя ранее Германия добилась его исключения из совместного заявления 27 стран ЕС, пишет Politico.

    Отмечается, что ранее Мерц предлагал статус «ассоциированного члена» для Украины на пути к ее полному вступлению в ЕС. Однако идея была отвергнута, в том числе Киевом. В Берлине рассматривают инициативу фон дер Ляйен в отношении Канады как упрек канцлеру.

    Конфликт из-за формулировок отражает растущий раскол между Мерцем и фон дер Ляйен по вопросу управления блоком. Как заявил руководитель немецкого отделения Eurasia group Ян Техау, фон дер Ляйен придерживается интеграционного подхода, тогда как Мерц считает национальные государства главным двигателем политики ЕС.

    Берлин и Брюссель не намерены уступать в вопросе «ассоциированного членства». Германия подтвердила свою позицию на встрече послов ЕС в среду, однако глава ЕК не собирается отказываться от предложенного термина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения, несмотря на возражения Германии. Летом германский политолог Александр Рар назвал конфликт между фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас столкновением двух моделей будущего ЕС. Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом в свете угроз администрации США лишить немцев ракет «Томагавк».

    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

    Комментарии (3)
    4 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польская прокуратура передала в суд дело в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который обвиняется в дерзкой краже флага Украины и флага Евросоюза.

    Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, депутата польского Сейма Романа Фрица и еще четверых человек, сообщает ТАСС.

    Браун обвиняется в том, что 30 апреля 2025 года на Площади Свободы в Бяла-Подляске он «совершил кражу особо дерзким образом украинского флага, вывешенного на всеобщее обозрение на балконе здания городской администрации».

    Также Брауну и Фрицу вменяют кражу флага Евросоюза из здания в Катовице в 2025 году.

    Ранее Браун затушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма, а также пытался сорвать мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста, за что был отстранен от работы в Европарламенте на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейский парламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании холокоста.

    В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.

    А в апреле польская прокуратура запросила у Европарламента разрешение на задержание евродепутата.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Встреча делегаций США, ЕС и Украины в Брюсселе завершилась безрезультатно

    Встреча США, стран Европы и Украины в Брюсселе не принесла результатов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно с точки зрения возможного урегулирования конфликта.

    Технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка не смогли достичь прогресса в вопросе урегулирования конфликта по итогам переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», – сообщил дипломатический источник.

    В свою очередь в Еврокомиссии заявили об обсуждении участниками встречи послевоенной реконструкции и развития Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации перед президентом Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвия, Литва, Эстония и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с требованием прекратить действие двусторонних соглашений об инвестициях между Россией и членами европейского блока.

    Инициатива предполагает расторжение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 странами Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

    Данные международные договоры устанавливают правила, которые регулируют инвестиционную политику между сторонами. По версии авторов призыва, дальнейшее действие таких документов якобы представляет угрозу экономической безопасности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители Минобороны США указали властям Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость смягчения конфронтационной риторики в отношении Москвы.

    Ранее сама Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать российскую компанию в санкционный список. До этого суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 16:05 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать результаты выборов в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия не будет комментировать последствия выборов в США, но продолжит рассматривать страну как важного союзника.

    Еврокомиссия не будет комментировать последствия выборов в США, но продолжит рассматривать страну как важного союзника. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, передает ТАСС

    «Еврокомиссия не комментирует результаты выборов в США, мы уважаем демократическую волю граждан США, выраженную на выборах. Мы считаем США нашим близким партнером и союзником», – заявил Шефчович.

    По словам еврокомиссара, то, как будут развиваться внутренние события в Соединенных Штатах, полностью зависит от американского Конгресса. На данный момент заявление Шефчовича остается единственной официальной реакцией со стороны Еврокомиссии по итогам выборов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Дональда Трампа после американских выборов.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о готовности Пекина укреплять взаимодействие с Вашингтоном. А британская The Daily Mail сообщила о мрачной атмосфере в Белом доме после потери Республиканской партией контроля над Конгрессом.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Финский политик Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу необходимо сначала получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, прежде чем диктовать свои условия, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Мема подчеркнул, что Брюссель не может навязывать свои требования, поскольку в данный момент у него нет статуса участника переговорного процесса, пишет ТАСС.

    «Для начала, дорогая Каллас, вам нужно его получить, затем вежливо выслушать, что вам скажет Россия, а когда придет ваша очередь, спросить, какое, по вашему мнению, предложение было бы хорошим», – написал политик в соцсети X, обращаясь к главе европейской дипломатии Кае Каллас.

    Ранее Каллас выразила надежду, что представители Демократической партии в Конгрессе США обеспечат дальнейшую поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона.

    Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Евросоюз признал неспособность подготовиться к войне к 2030 году

    Euronews: ЕС сорвет план создания боеспособной армии из-за нехватки средств

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз не сможет достичь целей милитаризации к 2030 году, несмотря на рекордные инвестиции в 418 млрд евро в 2025 году, пишут европейские СМИ со ссылкой на проект программы Еврокомиссии.

    Евросоюзу пока не удалось превратить возросшие оборонные расходы в боеспособные вооруженные силы, способные к быстрому развертыванию, длительному ведению операций и эффективному взаимодействию, сообщает Euronews со ссылкой на проект рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год.

    Одной из ключевых проблем остается зависимость Европы от американских военных возможностей. Решение США сократить военное присутствие в Европе, включая вывод части стратегических средств обеспечения, дополнительно осложнило планы ЕС, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее заявил о необходимости создания собственных европейских возможностей, в частности военно-транспортной авиации и космической инфраструктуры. По оценке Euronews, развитие таких возможностей обойдется Европе еще в 500 млрд евро.

    Еврокомиссия намерена предложить создание нового европейского инструмента стратегического военного обеспечения для совместного развития военных возможностей государств ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    В сентябре депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ Евросоюза.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Туск посоветовал Европе защищать границы от мигрантов по примеру Польши

    Туск призвал «старую Европу» активнее защищать границы от нелегальных мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем призвал страны «старой Европы» активнее участвовать в защите европейских границ от нелегальной миграции.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы активнее защищать границы Евросоюза от проникновения нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

    «В вопросе нелегальной миграции у нас также 100-процентно общие взгляды. Мы бы хотели, чтобы другие страны так называемой «старой Европы» основательно взялись за защиту европейской территории и европейских границ от нелегальной миграции», – заявил Туск журналистам.

    Он предложил союзникам в Евросоюзе брать пример с Польши. «Можно дискутировать о формах визовой политики и прочем, но, что касается нелегальной миграции, я бы хотел, чтобы вся Европа брала пример с польских действий, где мы однозначно, твердо, с уважением к человеческому достоинству, но непреклонно стоим на защите территории и границ», – заключил он.

    С середины 2021 года польские власти усилили охрану границ и пресекают попытки нелегалов проникнуть в страну. Варшава построила на границе с Белоруссией металлический забор длиной около 186 км и высотой 5,5 м с камерами и датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Дональд Туск заявил о подготовке ЕС противостоять массовой нелегальной миграции с Ближнего Востока.

    Ранее в Подляском воеводстве Польши стартовала установка нового металлического забора на границе с Белоруссией. До этого Туск пригрозил ввести интенсивный контроль на границе с Германией из-за вывоза нелегальных мигрантов на польскую сторону.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    В бундестаге признали отсутствие в Евросоюзе единой позиции по России

    Глава комитета бундестага: ЕС далек от единой позиции по переговорам с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз пока далек от способности выступать единым фронтом во внешней политике, особенно в вопросе переговоров с Россией, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет.

    «Что касается единого голоса во внешней политике – да, до этого нам еще очень далеко. И в ближневосточном конфликте, и в вопросе о том, как вести переговоры с Россией», – заявил он в эфире телеканалу Welt.

    По его словам, Европе следует снижать зависимость от Вашингтона и укреплять свою обороноспособность вне зависимости от итогов промежуточных выборов в США. Лашет отметил, что Дональд Трамп сохранит влияние на внешнюю политику, включая возможность сокращать помощь Украине и накладывать вето на поддержку Киева, передает РИА «Новости».

    Лашет также сообщил о разговоре с Владимиром Зеленским, который «готовится к тому, что Украина должна будет самостоятельно, совместно с европейцами, вносить свой вклад». По его словам, Зеленский рассчитывает на поддержку американцев и возлагает надежды на переговоры в Абу-Даби на следующей неделе, где также будут присутствовать представители США.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что стороны обсудят гарантии безопасности, деэскалацию и шаги к мирному урегулированию. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Во вторник европейские страны запланировали проведение военных учений в Польше.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    ЕК назвала Евросоюз главным спонсором Украины

    ЕК: Евросоюз стал главным спонсором Украины с начала спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз с начала специальной военной операции стал главным спонсором Украины, выделив ей 231,5 млрд евро, заявила Европейская комиссия.

    Еврокомиссия сделала заявление по итогам встречи в Брюсселе, в которой участвовали технические делегации НАТО, США, Британии, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка, передает ТАСС.

    «Как самый крупный спонсор Украины, ЕС уже предоставил ей 231,5 млрд евро» с начала специальной военной операции, отметили в заявлении Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Брюссель рассчитывал привлечь дополнительные средства от Канады, Британии, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева.

    В прошлую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни сообщили о выделении Оттавой 500 млн евро на финансирование Украины в 2027 году.

    В октябре союзники Украины, не входящие в Евросоюз, запланировали выделить на поддержку Киева в 2027 году лишь 4 млрд евро.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Литва выслала трех украинцев за шпионаж

    Литва депортировала трех граждан Украины за шпионаж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы депортировали трех граждан Украины, занимавшихся шпионской деятельностью в пользу иностранных государств.

    Литовский Департамент государственной безопасности объявил высланных украинцев лицами, представляющими угрозу национальной безопасности. В связи с этим выданные им разрешения на временное проживание были аннулированы, пишет ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что украинцы за денежное вознаграждение выполняли различные задания разведывательных служб недружественных стран. Время задержания и другие обстоятельства дела не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы ограничили получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу.

    В августе в Вильнюсе начался суд над двумя украинцами по делу о хищении 150 тыс. евро. А в июне спецслужбы Польши депортировали граждан Украины и Белоруссии за набор участников демонстраций против властей в Киеве.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Фицо пообещал предотвратить досрочные выборы в парламент Словакии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении приложить все усилия во избежание проведения досрочных парламентских выборов в стране из-за утраты правящей коалицией гарантированного большинства.

    Глава правительства подчеркнул, что намерен обеспечить стабильность политических процессов и провести голосование в плановый срок, пишет РИА «Новости».

    «Мы хотим быть гарантом того…, что со всеми процессами справимся так, чтобы парламентские выборы были в нормальный срок – 25 сентября», – заявил Фицо в эфире словацкого телеканала ТА3.

    Он добавил, что теперь кабинету министров придется уделять больше внимания обсуждению законопроектов с отдельными депутатами. При этом парламентский клуб его партии сохраняет стабильность, тогда как клубы партнеров по коалиции покинули несколько человек.

    Во вторник депутат словацкого парламента Роман Малатинец сообщил о присоединении к бывшему министру окружающей среды Томашу Тарабе. Последний намерен объединить вокруг себя группу парламентариев.

    В результате правящая коалиция утратила гарантированное большинство: теперь ее поддерживают лишь 75 из 150 депутатов при необходимых 76 голосах для принятия законов. Срок полномочий действующего кабинета министров истекает осенью 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительственная делегация Словакии прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.

    В сентябре правительство России ввело таможенные пошлины на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран за исключением Словакии и Венгрии. Летом власти Словакии одобрили ограничение доступа подростков к социальным сетям.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Глава Европарламента призвала не доверять нейросетям написание поправок

    Politico: Глава Европарламента призвала депутатов не писать поправки через ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского парламента Роберта Метсола посоветовала евродепутатам избегать чрезмерного использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта при подготовке официальных документов.

    Евродепутатам следует проявлять осторожность при привлечении нейросетей к работе над юридическими текстами, пишет Politico.

    «Подготовка поправок с помощью искусственного интеллекта не может заменить конструктивных дебатов с коллегами-депутатами», – заявила Метсола на конференции в Европарламенте по использованию новых технологий.

    Глава Европарламента подчеркнула недопустимость полного делегирования юридических изысканий чат-ботам. Политик призвала парламентариев обязательно декларировать применение искусственного интеллекта при создании документов, отмечает ТАСС.

    Ответственность за итоговый текст всегда несет его автор вне зависимости от задействованных инструментов, напомнила Метсола. В настоящий момент Европейский парламент занимается созданием собственной нейросети, с помощью которой депутаты в будущем должны будут готовить ключевые тексты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    В июне европейские чиновники начали применять нейросети для проверки соответствия законодательства стран-кандидатов базовым правовым нормам Евросоюза.

    Комментарии (0)
    Главное
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    Арестован лидер армянской оппозиционной партии Карапетян
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    Гениальный китайский математик покинул США ради работы над ИИ
    Российское научное судно с полярниками отправилось в Антарктиду