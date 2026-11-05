Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины

Британский правитель Верика, убедивший римлян во вторжении, оказался женщиной

Tекст: Игорь Иножарский

Верика является одной из центральных фигур в ранней британской истории. Считается, что именно этот правитель убедил римского императора Клавдия начать вторжение, положив начало завоеванию Британии Римской империей. Однако новый анализ указывает на то, что историки долгое время ошибались относительно пола Верики, пишет New Scientist.

Археолог Майлз Расселл из Борнмутского университета приводит несколько аргументов в пользу того, что Верика была королевой. Во-первых, в Британии железного века имена, оканчивающиеся на «а», обычно были женскими. Две другие известные британские правительницы того времени, Боудикка и Картимандуя, также носили имена с таким окончанием. Расселл отмечает, что это правило применимо примерно к 95% британских имен железного века.

Во-вторых, на монетах с именем Верики часто изображены женщины-воины на лошадях. По словам Расселла, другие лидеры, чеканившие монеты, изображали мужских персонажей. Кроме того, надписи на монетах, такие как COM F, традиционно трактовавшиеся как «сын Коммия», могут означать «дочь Коммия», а титул rex (правитель) не имел гендерной привязки.

Расселл также указывает, что версия о женщине-правительнице лучше согласуется с историческими свидетельствами. Римские авторы часто демонизировали императора Клавдия, утверждая, что им управляют бывшие рабы и женщины. Британская правительница, убедившая его начать вторжение, идеально вписывается в этот нарратив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британские археологи обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта императора Магна Максима. В августе новорожденная дочь племянницы короля Карла III получила имя в честь прабабушки Елизаветы II. В 2025 году египтолог Виктор Солкин предрек крупные археологические открытия в Египте.