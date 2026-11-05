Половина призывников в Литве оказалась не годна к службе по здоровью

Минобороны: До 50% молодых людей в Литве не годны к службе по здоровью

Tекст: Мария Иванова

«На последнем заседании государственного совета обороны под председательством президента Гитанаса Науседы прошла дискуссия о том, как быть с теми, когда мы перейдем на всеобщий призыв, кто не может нести строевую службу по здоровью, а таких у нас от 40% до 50%», – заявил Каунас, передает ТАСС.

Глава ведомства предложил задействовать таких военнообязанных в качестве «кибернетических призывников». По его словам, граждане с IT-навыками могут управлять беспилотниками или обеспечивать кибербезопасность.

Каунас подчеркнул, что армии нужны компетентные специалисты в сфере логистики и компьютерных систем, а не только солдаты в окопах.

В 2032 году Литва планирует перейти к всеобщему обязательному призыву на девятимесячную срочную службу. Согласно социологическим опросам, эту идею поддерживают 76% жителей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

В сентябре глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о планах создать гражданский резерв на случай мобилизации.

В мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке к введению всеобщей воинской повинности на фоне изменения геополитической ситуации.