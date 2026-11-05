  • Новость часаЭксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
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    5 ноября 2026, 10:07 • Новости дня

    Половина призывников в Литве оказалась не годна к службе по здоровью

    Минобороны: До 50% молодых людей в Литве не годны к службе по здоровью

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что около половины молодых людей призывного возраста не могут проходить срочную службу по состоянию здоровья.

    «На последнем заседании государственного совета обороны под председательством президента Гитанаса Науседы прошла дискуссия о том, как быть с теми, когда мы перейдем на всеобщий призыв, кто не может нести строевую службу по здоровью, а таких у нас от 40% до 50%», – заявил Каунас, передает ТАСС.

    Глава ведомства предложил задействовать таких военнообязанных в качестве «кибернетических призывников». По его словам, граждане с IT-навыками могут управлять беспилотниками или обеспечивать кибербезопасность.

    Каунас подчеркнул, что армии нужны компетентные специалисты в сфере логистики и компьютерных систем, а не только солдаты в окопах.

    В 2032 году Литва планирует перейти к всеобщему обязательному призыву на девятимесячную срочную службу. Согласно социологическим опросам, эту идею поддерживают 76% жителей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В сентябре глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о планах создать гражданский резерв на случай мобилизации.

    В мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке к введению всеобщей воинской повинности на фоне изменения геополитической ситуации.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    2 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Германии подтвердило задержку поставок новых вертолетов Airbus H145

    Der Spiegel: Бундесвер отложил ввод в эксплуатацию новых вертолетов Airbus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Германии признало наличие проблем и задержек с вводом в эксплуатацию новых легких боевых вертолетов Airbus H145 для нужд армии.

    Военное ведомство ФРГ подтвердило отставание от графика при закупке новых боевых машин, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «Проблемы и задержки нам известны. Мы находимся в тесном контакте с Федеральной счетной палатой», – заявил представитель Минобороны ФРГ.

    Он подчеркнул, что график поставок существует, однако решающее значение имеет прогресс в обеспечении боевых возможностей машин, а обязательства по исправлению ситуации лежат исключительно на производителях.

    По данным журнала, Федеральная счетная палата ФРГ подвергла резкой критике Минобороны за просчеты в реализации проекта. Из-за трудностей с сертификацией боеприпасов армия получит вертолеты, которые смогут летать, но в обозримом будущем не смогут стрелять. В результате Берлин рискует не выполнить собственные обязательства по предоставлению в распоряжение НАТО боеспособных легких вертолетов к 2029 году.

    В 2023 году компания Airbus получила контракт на 2,5 млрд евро, по которому до конца 2028 года должна была создать военный вариант гражданского вертолета H145M. Минобороны рассчитывало, что переоборудовать готовую модель будет быстрее и эффективнее, однако Бундесвер недооценил расходы на эти работы. В итоге в предварительной конфигурации армия получит машину, пригодную лишь для учебных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бундесвер запланировал закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение приобрести для армии 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    В мае сообщалось о нехватке персонала и уязвимости размещенной в Литве бригады бундесвера из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны

    Defence News: Россия оснастила дроны новыми антеннами для обхода РЭБ Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия начала устанавливать на свои беспилотники и ракеты увеличенные помехоустойчивые антенны, что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, пишут американские СМИ.

    Российские навигационные модули «Комета» используют массивы небольших приемных элементов для поддержания работы спутниковой навигации в условиях помех. Они были обнаружены на беспилотниках «Герань», авиабомбах, ракетах «Искандер-М», «Кинжал» и новых крылатых ракетах «Филин», пишет Defence News.

    Аппараты с 32-элементными антеннами уже участвовали в атаках на Киев.

    «Чем больше элементов, тем больше источников сигналов радиоэлектронной борьбы может подавить антенна», – заявил специалист по РЭБ и советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

    По его словам, это дает России асимметричное преимущество, так как ей проще увеличить количество элементов на антенне, чем украинским войскам добавить новые станции радиоэлектронной борьбы.

    В результате более защищенные российские аппараты способны преодолевать радиоэлектронный щит Украины, заставляя применять для их перехвата дорогостоящие зенитные ракеты и авиацию.

    Главное управление разведки минобороны Украины указало, что российские оборонные предприятия якобы заказали в этом году более 100 тыс. модулей «Комета» в различных конфигурациях для наведения крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способности российской ракеты «Филин» поражать широкий спектр целей.

    Ранее Бескрестнов заявлял, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до скорости в 1000 тыс. км/ч.

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