Метеостанции зафиксировали выпадение снега почти по всей Москве

Синоптик Тишковец: Практически все метеостанции Москвы отметили выпадение снега

Tекст: Мария Иванова

«Зона снегопадов на Русской равнине раскинулась от Крайнего Севера до ростовских степей и от Смоленщины до Приуралья. В столичном регионе выпадение снега отмечают практически все метеостанции», – написал Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, за минувшие сутки выпало от 0,5 до 2 мм осадков в пересчете на воду. В результате земля местами побелела. Снежный покров менее 0,5 см отметили станции ВДНХ и Тушино, а также подмосковные станции в Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Михайловском и Ново-Иерусалиме. В Дмитрове слой снега в 1 см держится уже вторые сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичных водителей призвали отказаться от поездок на летней резине из-за непогоды.

Тишковец сообщил о формировании снежного покрова в Подмосковье.

В конце прошлого месяца он рассказал о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.