ФСБ задержала готовившего диверсию на железной дороге жителя Ленобласти

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Ленинградской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина 1978 года рождения был завербован в 2024 году через Telegram членом запрещенной террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Он собирал информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России и автозаправках в Петербурге и Ленинградской области, а также планировал устроить диверсию на объекте железнодорожного транспорта.

«У него изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг и смартфон, содержащий переписку с членами террористической организации Украины», – сообщили в спецслужбе.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ, а также покушения на диверсию. Суд заключил фигуранта под стражу. Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Петербурге арестовал подозреваемого в попытке устроить взрыв на железнодорожной станции по заданию запрещенной террористической организации.

Летом завербованный Киевом диверсант сообщил о планах заложить радиоуправляемую бомбу на железной дороге в Крыму.

В июне правоохранительные органы задержали жителя Ярославской области по подозрению в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб.