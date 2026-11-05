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    5 ноября 2026, 09:42 • Новости дня

    Bloomberg: Трамп переключится на внешнюю политику после поражения на выборах

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп после потери контроля над Конгрессом может активнее использовать свои полномочия в сфере национальной безопасности, пишет Bloomberg.

    Среди возможных шагов президента США называются новые удары по Ирану, углубление разногласий с Европой по вопросу Украины и военное вмешательство на Кубе, пишет Bloomberg.

    Трамп также может вновь увеличить пошлины. По мнению экспертов, президенты США часто сосредотачиваются на внешней политике в конце срока, особенно после потери контроля над Конгрессом на промежуточных выборах.

    Несмотря на то, что военная кампания против Ирана считается одной из причин поражения республиканцев на выборах, Трамп может продолжить давление. Демократы, получившие контроль над Конгрессом, могут попытаться ограничить действия президента через бюджетные рычаги, однако в некоторых областях, например в тарифной политике, их возможности ограничены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США. В среду президент США Дональд Трамп признал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения на выборах.

    4 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Познер объяснил победу демократов в США

    Познер объяснил победу демократов в США недовольством Трампом

    Познер объяснил победу демократов в США
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

    Телеведущий Владимир Познер в беседе с Daily Storm прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США, где, по предварительным данным, побеждают демократы.

    «Они отыграли и Палату представителей, и Сенат, причем с большим преимуществом, и штаты, которые в течение многих десятилетий голосовали только за республиканцев. То, что мы увидели, – это недовольство Трампом», – заявил Познер. 

    Телеведущий допустил, что демократы могут начать проверку родственников главы государства на предмет коррупции. При этом он счел маловероятным импичмент американского лидера или резкое изменение курса отношений Вашингтона и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов.

    Представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа.

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    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поражение республиканцев на выборах в США обусловлено фундаментальной трансформацией американского общества и политической системы, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Провал республиканцев обусловлен ровно теми же качествами, что и триумф республиканцев два года назад», – указал Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его словам, бесцеремонный напор, отбрасывание формальных приличий и игнорирование фактов позволили президенту Дональду Трампу победить в 2024 году, однако спровоцировали сильную встречную реакцию на прошедших выборах.

    Эксперт отметил, что Соединенные Штаты находятся в процессе фундаментальной трансформации, при которой политические системы с трудом пытаются адаптироваться к постоянным изменениям в обществе.

    Аналитик подчеркнул зависимость всего мира от колебаний американского политического курса из-за сохранения за США статуса наиболее влиятельной страны. При этом он назвал обнадеживающим отказ молодых политиков в обеих американских партиях от идеи глобальной гегемонии как единственно возможного состояния государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на промежуточных выборах в Конгресс на политику администрации Дональда Трампа.

    Демократы после победы захотели ограничить внешнеполитические полномочия американского президента.

    В среду Дональд Трамп признал военный конфликт с Ираном главной причиной неудачи республиканцев.

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    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    5 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Washington Sun: Посол США в Индии может занять пост госсекретаря

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Индии Серджио Гор рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря Соединенных Штатов вместо Марко Рубио, сообщают источники THe Washington Sun.

    После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в окружении президента Дональда Трампа обсуждают возможные кадровые перестановки в администрации. Имя посла США в Индии Серджио Гора упоминается в качестве кандидата на влиятельные посты, включая должность главы администрации Белого дома и госсекретаря, пишет The Washington Sun.

    «Обладая обширными связями и прямым доступом к Трампу, Гор все активнее участвует во встречах высокого уровня, что дает ему влияние далеко за пределами его посольской должности. Его считают ключевым посредником между Вашингтоном и большей частью Азии, а также доверенным лицом госсекретаря Марко Рубио», – пишет газета.

    В дипломатических кругах считают, что нынешний госсекретарь Марко Рубио может покинуть свой пост ради подготовки к президентским выборам в 2028 или 2032 году. Положение нынешней главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз расценивается как уязвимое.

    Источники издания указывают, что Гор может быть заинтересован и в должности заместителя госсекретаря вместо Криса Ландау. По некоторым данным, Ландау планировал уйти в отставку в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом, однако дипломат эту информацию опроверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия заявила о намерении провести расследования в отношении администрации США. Президент США признал обоснованным заявление вице-президента Вэнса, что конфликт с Ираном стал главной причиной поражения республиканцев на выборах. Телеведущий Познер объяснил победу демократов в США недовольством главой Белого дома.

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    4 ноября 2026, 14:20 • Новости дня
    The Daily Mail: В Белом доме мрачная атмосфера после поражения республиканцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме воцарилась мрачная атмосфера после потери Республиканской партией контроля над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов, сообщает The Daily Mail.

    «В резиденции царит очень, очень мрачная атмосфера», – заявил источник, добавив, что обстановка является гнетущей. К 23:00, когда стало очевидно поражение республиканцев, президент США Дональд Трамп «был в бешенстве» и «онемел от ярости», передает The Daily Mail.

    «Он смотрит Fox News, почти не произнося ни слова, и словно парализован молчанием», – сообщил источник, близкий к администрации президента.

    Отмечается, что сторонники Трампа начали покидать вечеринку в Восточном зале Белого дома в ночь подсчета голосов. К 22:00, после объявления победы демократов в Палате представителей, зал практически опустел.

    Сотрудники администрации возлагают ответственность за провал на госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета. Один из чиновников предположил, что Трамп обвинит Хегсета, связав поражение с войной с Ираном. Другой источник отметил, что «с Рубио покончено», добавив, что это может коснуться всех республиканцев, причастных к внешней политике Трампа.

    Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По прогнозам Bloomberg, демократы получат большинство в Палате представителей (минимум 225 мест) и в Сенате (54 места).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поражение республиканцев объяснили отказом Дональда Трампа публиковать документы по делу Джеффри Эпштейна.

    Во вторник Белый дом сообщил об осторожном оптимизме в день выборов.

    Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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    4 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп признал войну с Ираном причиной поражения республиканцев на выборах

    Трамп объяснил поражение Республиканской партии на выборах войной с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что военный конфликт с Ираном стал главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Трамп согласился с заявлением вице-президента Джей Ди Вэнса о влиянии боевых действий против Тегерана на исход голосования, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, по большей части это правда, потому что это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – заявил Трамп. Он подчеркнул недопустимость получения Ираном ядерного оружия.

    Американский лидер также оценил возможность вынесения ему импичмента новым составом Конгресса. По мнению президента, такая попытка безосновательна и способна уничтожить Демократическую партию. При этом Трамп выразил готовность к конструктивному сотрудничеству с получившими большинство демократами в случае отказа оппонентов от деструктивного курса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу демократов с недовольством избирателей американским лидером.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей против конфликта с Тегераном.

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    5 ноября 2026, 01:56 • Новости дня
    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами

    Косачев заявил о похищении Мадуро американцами ради нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро для установления контроля над страной и ее нефтяными запасами, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Понятно, что его похищали не ради того, чтобы наладить ситуацию по той или иной криминогенной истории в международных отношениях. Его похищали для того, чтобы установить контроль над Венесуэлой, я напомню, что Венесуэла располагает самыми большими в мире запасами нефти – номер один. Понятно, что это очень привлекательный сюжет», – заявил Косачев ТАСС.

    3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.

    Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе новым судьей в уголовном процессе против Николаса Мадуро и его супруги назначили Аналису Торрес.

    Рассматривавший дело федеральный судья Элвин Хеллерстайн скончался в США в возрасте 92 лет. В октябре Мадуро и Флорес отказались признать вину по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток.

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    4 ноября 2026, 12:21 • Новости дня
    Демократы пригрозили администрации США расследованиями после успеха на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Демократы после успеха на выборах в США пригрозили администрации США парламентскими расследованиями и вызовом на слушания для дачи показаний, передает ТАСС.

    «Нанимайте адвокатов!» – заявил член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Роберт Гарсия. А сенатор Эд Марки добавил, что для печати повесток оппонентам демократов придется «высадить новые леса».

    Конгрессмен Делия Рамирес опубликовала список лиц, против которых могут быть начаты разбирательства. В него вошли бывший министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее преемник Маркуэйн Маллин, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, координатор по пограничному контролю Том Хоман и экс-глава пограничной службы Грегори Бовино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Во вторник основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах.

    Ранее представители Демократической партии США начали готовить базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

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    4 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    В США задумались об увольнении главы Пентагона из-за провала на выборах

    CBS News: Губернатор Десантис стал кандидатом на пост главы Пентагона

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    В Белом доме активно обсуждают дальнейшую судьбу главы американского военного ведомства из-за неудачных для республиканцев результатов голосования, пишет CBS News.

    Часть вины за провал партии могут возложить на главу Центрального командования США адмирала Брэда Купера и председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, которые руководили операцией в Иране. При этом получившие большинство в обеих палатах Конгресса демократы уже предпринимали попытки объявить Питу Хегсету импичмент.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс прямо связал поражение республиканцев с иранским конфликтом. «Причина, по которой мы проиграли, – это война», – заявил политик. Возможным преемником главы Пентагона источники называют губернатора Флориды Рона Десантиса, который мог бы пройти утверждение в Сенате и занять пост в январе.

    В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заверила, что президент полностью доверяет министру обороны. Она высоко оценила действия Пентагона на иранском и венесуэльском направлениях, а также борьбу ведомства с навязыванием левой идеологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался бороться за пост лидера республиканского меньшинства в Конгрессе США.

    Представители одерживающей победу на промежуточных выборах Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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    4 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа

    Песков: Россия рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве надеются на то, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live», комментируя возможные последствия успеха демократов на выборах для диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Песков напомнил о существовании «наработок» и скором очередном раунде трехсторонних переговоров. Он также обратил внимание на успехи миротворческих и гуманитарных инициатив первой леди США Мелании Трамп, выразив надежду на их продолжение, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве американского Конгресса в эти процессы, Песков подчеркнул, что выборы и их последствия являются исключительно внутренним делом Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обмене сигналами для подготовки встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

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    4 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не запланирован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет таких планов», – ответил Песков на вопрос о возможности телефонной беседы лидеров двух стран после выборов в конгресс США и до начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Песков сообщал о регулярных отчетах участников российской делегации на переговорах перед президентом Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Песков также заявлял об отсутствии планов телефонного разговора между Путиным и Трампом.

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    5 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Дмитриев указал на старания СМИ Британии подорвать позиции Трампа перед выборами

    Дмитриев уличил британские СМИ в попытках подорвать авторитет Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп выступает защитником западной цивилизации, пока британские СМИ стараются подорвать его позиции.

    «Британские СМИ усердно работали над подрывом авторитета президента Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами и теперь ликуют», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что, борясь с миграцией и «проснувшейся» идеологией, Трамп «является защитником западной цивилизации».

    К посту он приложил несколько публикаций британской Financial Times с заголовками «Начало конца эпохи Трампа», «Вечеринка сторонников Трампа подходит к концу» и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

    Летом Дмитриев раскритиковал СМИ Британии за нападки на американского лидера. В апреле глава РФПИ назвал целью британского премьер-министра Стармера уничтожение западной цивилизации.

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    5 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов

    Reuters: Демократы изменят пять направлений внешней политики США после выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая партия США, получившая контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, намерена ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросах войн и увеличить помощь Украине, сообщает Reuters.

    Демократы, которые получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, планируют лишить администрацию Дональда Трампа конституционных полномочий в вопросах объявления войны и распределения бюджетных средств, передает Reuters.

    Одним из возможных изменений станет ограничение войны с Ираном. Представители Демократической партии могут заблокировать назначения или сократить оборонные расходы, чтобы заставить Трампа получать разрешение Конгресса на продолжение боевых действий.

    Также ожидается увеличение поддержки Украины, что позволит инициировать голосование по новому пакету помощи Киеву.

    Кроме того, демократы могут прекратить или ограничить военную помощь Израилю.

    Демократы также намерены использовать бюджетные рычаги для восстановления заблокированной иностранной помощи и ограничения военных расходов.

    Отдельным направлением работы нового созыва Конгресса станет усиление контроля за политикой Вашингтона в Латинской Америке, в том числе за санкциями против Кубы и действиями в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу демократов с недовольством избирателей действующим президентом.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

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    5 ноября 2026, 01:15 • Новости дня
    Кушнер назвал целью переговоров создание архитектуры безопасности

    Кушнер: США работают над устойчивым мирным соглашением по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон при участии всех сторон разрабатывает путь к прочному мирному соглашению по украинскому конфликту.

    Кушнер заявил, что, по указанию президента США, переговорщики прилагают все усилия, работая со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочной мирной сделке.

    «Наш фокус направлен не только на завершение этой ужасной войны, но и на более широкую архитектуру безопасности, необходимую для того, чтобы, когда боевые действия прекратятся, они никогда не возобновились», – написал он в соцсети X.

    Кушнер отметил конструктивное участие главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды в поиске решения.

    К посту Кушнер сделал репост сообщения Зеленского о полуторачасовом разговоре с ним и Стивеном Уиткоффом в преддверии трехстороннего формата переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. В субботу президент США сообщил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    Песков подтвердил проведение переговоров российской, американской и украинской делегаций 10 и 11 ноября.

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