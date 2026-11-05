Вэнс, ДеСантис и Круз начали борьбу за выборы 2028 года

Tекст: Игорь Иножарский

Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах, где демократы получили крупное преимущество в Сенате и Палате представителей, вызвало волну взаимных обвинений внутри республиканского лагеря и открыло борьбу потенциальных претендентов на выдвижение в 2028 году, пишет Bloomberg.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, которого в партии считают фаворитом на 2028 год, дистанцировался от президента Дональда Трампа и войны с Ираном, обвинив в поражении конфронтацию с Тегераном, рост стоимости жизни и курс Вашингтона в отношении Израиля; он заявил, что конфликт лишил республиканцев контроля над Сенатом как минимум на шесть лет и признал критику войны словами: «Вы правы, вы действительно говорили нам об этом».

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, опираясь на относительно удачный для республиканцев результат в своем штате, назвал происходящее «почти событием уровня вымирания для республиканцев во многих частях страны» и потребовал от Конгресса запретить торговлю акциями для законодателей и чиновников исполнительной власти, что было воспринято как выпад в адрес Трампа, сделавшего десятки тыс. операций с ценными бумагами в первый год президентства.

Сенатор от Техаса Тед Круз представил итоги голосования как историческое отторжение тарифной политики, войны на Ближнем Востоке и бесконтрольного строительства дата-центров, призвав республиканцев сосредоточиться на экономических мерах, реально улучшающих жизнь работников; одновременно другие ветераны партии, в том числе сенаторы Джон Корнин и Митт Ромни, обрушились с критикой на курс Трампа и ставку на скандальных кандидатов.

Сам Дональд Трамп на строительной площадке нового бального зала в Белом доме публично преуменьшил значение поражения, отверг сообщения о планах уволить министра обороны Пита Хегсета и дал понять, что не намерен проводить масштабную перестановку в администрации, тогда как в партии уже готовятся отставка спикера Палаты представителей Майка Джонсона, борьба за лидерство в Конгрессе и уход ряда сотрудников Белого дома на фоне рекордных для демократов результатов – по данным СМИ, не менее семи потерянных республиканцами мест в Сенате и ожидаемого преимущества демократов в Палате представителей на уровне конца 1970-х годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США намерена изменить сразу несколько направлений внешней политики после получения контроля над Конгрессом. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах. В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном причиной потери партией контроля над Конгрессом.