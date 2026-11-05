ФСБ задержала двоих жителей ХМАО за финансирование терроризма

ФСБ задержала двоих жителей ХМАО за переводы террористам

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники ФСБ совместно с полицией и при силовой поддержке Росгвардии задержали в Мегионе двух мужчин, сообщает Ura.ru со ссылкой на сообщение ведомства.

«Фигуранты, разделяя идеологию террористического сообщества, оказали ему материальную помощь для осуществления противоправной деятельности на территории Российской Федерации», – заявили в спецслужбе.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, подозреваемые на протяжении трех лет периодически переводили деньги участникам запрещенной организации, зная, на что пойдут средства.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о финансировании терроризма. Суд заключил фигурантов под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма за сбор средств для ВСУ и раскрытие координат военных объектов.

В мае в Салехарде силовики задержали мужчину по подозрению в оправдании радикальных взглядов в публичном канале.

В марте в Лангепасе экс-сотрудницу отдела по вопросам миграции ОМВД задержали по подозрению в содействии регистрации нелегальных мигрантов для организованной преступной группы.