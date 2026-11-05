Reuters: Победа демократов в Конгрессе изменит внешнюю политику США

Tекст: Игорь Иножарский

Демократическая партия на промежуточных выборах получила контроль над Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, что вернуло ей значительную часть власти в Вашингтоне после двух лет республиканского доминирования. Во время кампании демократы утверждали, что республиканцы фактически передали исполнительной власти конституционные полномочия Конгресса по вопросам войны и бюджета, и теперь намерены их вернуть, передает Reuters.

Одним из главных пунктов повестки станет война с Ираном, начатая Дональдом Трампом совместно с Израилем 28 февраля без одобрения Конгресса. Демократы уже неоднократно голосовали за прекращение боевых действий до получения президентом формального разрешения законодателей, одна из резолюций прошла обе палаты при поддержке части республиканцев, но администрация ее проигнорировала. Обладая новым влиянием, демократы могут сокращать оборонные расходы, блокировать назначения и требовать от администрации регулярной отчетности на открытых слушаниях.

Еще одним направлением станет поддержка Украины, для которой Трамп в значительной мере приостановил прямую финансовую и военную помощь, несмотря на широкую двухпартийную поддержку таких поставок. Недавно он вызвал недовольство в Конгрессе, включая многих республиканцев, сняв санкции с российского дизельного топлива и временно отказавшись от санкций против российской энергетики вскоре после подписания соответствующего закона. Начиная с января демократы смогут сами выносить на голосование пакеты помощи Киеву и рассчитывают собрать большинство в две трети голосов для преодоления возможного вето Трампа, а также продвигают законопроект, блокирующий его план по возвращению российского дизеля на мировой рынок.

Серьезные изменения возможны и в политике США в отношении Израиля, военного бюджета, иностранной помощи и Латинской Америки. На фоне массовой гибели мирных жителей в Газе и обострения насилия на Западном берегу, а также тесного союза премьер-министра Биньямина Нетаньяху с республиканцами демократы рассматривают ограничения или прекращение военной помощи Израилю, ежегодный базовый объем которой составляет 3,8 млрд долларов, не считая дополнительных средств после атак ХАМАС 7 октября 2023 года. Партия также намерена сдерживать рост военных расходов, уже заблокировала в Сенате запрос Трампа на их увеличение на 67% до 1,5 трлн долларов, добивается восстановления сокращенной президентом иностранной помощи и выступает за расследования действий США в Венесуэле, а также смягчения санкций против Кубы и отказа от вмешательства в выборы в странах Латинской Америки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США, получив контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, намеревалась ограничить полномочия Дональда Трампа по вопросам войн и расширить помощь Украине. В прошлом месяце администрация США с января 2025 года выделила Украине около 540 млн долларов при меньших объемах поддержки, чем при Джо Байдене. В мае администрация президента США Дональда Трампа сократила объем помощи Украине на 99%, одновременно стремясь наладить более тесные отношения с Россией.