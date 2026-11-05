Четыре передачи Панарина принесли «Лос-Анджелесу» победу в НХЛ

Четыре передачи Панарина принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»

Tекст: Мария Иванова

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Адриан Кемпе, дубль на счету Куинтона Байфилда, по шайбе забросили Эрик Хаула и Йоэль Армиа. У гостей отличились Маклин Селебрини и Ивар Стенберг, передает РИА «Новости».

Панарин довел количество набранных очков в текущем регулярном чемпионате до 17 (8+9) в 14 матчах. Он отдал минимум четыре передачи за один матч регулярного чемпионата НХЛ в седьмой раз в карьере и впервые в составе «Лос-Анджелеса».

Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи, на его счету стало 8 (2+6) очков в 17 матчах. Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков из 27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в победном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Форвард «Лос-Анджелеса» оформил дубль в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее вратаря клуба «Сан-Хосе Шаркс» Ярослава Аскарова признали первой звездой гостевого матча против «Оттавы Сенаторз».