Канцеров вошел в топ списка лучших снайперов-новичков в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хоккеисты «Чикаго» на выезде уступили «Флориде» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:5. У победителей шайбы забросили Сандис Вилманис (5-я, 52-я минуты), Картер Верхаге (13), Сет Джонс (34) и Сэм Райнхарт (59), у проигравших – Канцеров (37) и Фрэнк Назар (50, 57), передает ТАСС.

22-летний Канцеров, играющий свой первый сезон в НХЛ, забросил седьмую шайбу в сезоне. Нападающий продлил серию с набранными очками до шести игр, став восьмым новичком в истории «Чикаго» за последние 40 лет с таким показателем.

Гол Канцерова позволил ему выйти в лидеры снайперского списка новичков сезона, опередив на одну шайбу Тревора Коннелли («Вегас») и Джеймса Хэгенса («Бостон»).

Ранее капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).