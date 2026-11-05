Гериатр перечислила требующие обращения к врачу признаки старения

Гериатр Ткачева назвала нарушение памяти тревожным признаком старения

Tекст: Катерина Туманова

«Когда вы видите, что человек стал медленнее ходить, что он, например, стал падать, походка стала неуверенной, снизился вес, появились нарушения памяти, нарушения зрения и слуха. Вот в этом случае надо уже обязательно обращаться к специалисту», – заявила Ткачева РИА «Новости».

Она отметила, что диспансеризация помогает выявить факторы риска, диагностировать заболевания на ранней стадии и начать профилактику. Ткачева пояснила, что создающиеся по всей стране центры здорового долголетия работают с так называемыми предрисками, когда неблагоприятные изменения уже начинаются, но заболевание еще не развилось.

«Именно такой подход дает возможность не только предупреждать болезни, но и влиять на траекторию старения», – заключила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ольга Ткачева сообщила о связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.

В сентябре Ткачева заявила о повышении вероятности развития слабоумия и проблем с сердцем из-за длительной социальной изоляции.

Летом Ткачева назвала регулярные физические и когнитивные нагрузки условием сохранения молодости и высокого качества жизни.