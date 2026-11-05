Адвокат рассказал о правилах поведения при смерти человека дома

Адвокат Караваев: При смерти человека дома необходимо вызвать скорую и полицию

Tекст: Вера Басилая

По словам юриста, скорая помощь обычно сама вызывает полицию, однако этот момент лучше уточнить. Сотрудники правоохранительных органов должны осмотреть место происшествия на предмет признаков насильственной смерти, передает «Газета.Ru».

До приезда экстренных служб нельзя ничего трогать, переносить или переодевать тело, выбрасывать лекарства и убирать в комнате. «Любое изменение обстановки может быть расценено как попытка что-то скрыть», – пояснил Караваев. Это особенно важно при внезапной смерти, травмах, падениях или употреблении алкоголя и лекарств перед кончиной.

Полиции нужно сообщить обстоятельства обнаружения тела, информацию о здоровье умершего и подготовить его документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС и медицинские выписки. После осмотра полиция выдаст направление в морг, а тело заберет специализированная служба.

Медицинское свидетельство о смерти выдает врач поликлиники или морга, на его основании оформляется гербовое свидетельство в ЗАГСе или МФЦ. При отсутствии подозрений на насильственную смерть родственники могут письменно отказаться от вскрытия.

Адвокат также предостерег от общения с навязывающими услуги ритуальными агентами и посоветовал выбирать службу самостоятельно. Кроме того, он напомнил, что до вступления в наследство нельзя забирать деньги, ценности и документы умершего, а также пользоваться его банковской картой, так как средства на счете входят в наследственную массу, и их снятие может считаться преступлением.

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