Le Figaro: Макрон пожаловался на скуку в политике без Меркель и Драги

Tекст: Катерина Туманова

Книга под названием «Вы все слишком строги ко мне» поступила в продажу в четверг, пишет Le Figaro. В ней приводятся сообщения, которыми президент Макрон обменивался с журналисткой поздно ночью в зашифрованном мессенджере Telegram.

В переписках французский лидер отстаивает свои решения, возмущается «сумасшедшими» и «ублюдками», а также выражает опасения по поводу возможного прихода к власти правой партии «Национальное объединение» в 2027 году.

Среди сообщений – лирическое замечание Макрона в октябре 2024 года во время саммита ЕС в Брюсселе о нехватке на мероприятии премьера Италии и канцлера ФРГ.

«Я скучаю. Это грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель», – приводит РИА «Новости» выдержку из книги.

Макрон признался, как его тяготит это, добавив, что старается не падать духом.

В 2024 году Ангела Меркель признавалась, что ей не хватает встреч с Макроном после ухода с поста канцлера ФРГ. Она указала на культуру, интеллект и творческий подход к решению задач как симпатичные ей черты французского лидера.