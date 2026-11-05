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    5 ноября 2026, 06:17 • Новости дня

    Le Figaro: Макрон пожаловался на скуку в политике без Меркель и Драги

    Tекст: Катерина Туманова

    Во Франции вышла книга обозревательницы Франсуазы Дегуа, в которой раскрывается содержание ее двухлетней переписки с президентом страны Эммануэлем Макроном в мессенджере.

    Книга под названием «Вы все слишком строги ко мне» поступила в продажу в четверг, пишет Le Figaro. В ней приводятся сообщения, которыми президент Макрон обменивался с журналисткой поздно ночью в зашифрованном мессенджере Telegram.

    В переписках французский лидер отстаивает свои решения, возмущается «сумасшедшими» и «ублюдками», а также выражает опасения по поводу возможного прихода к власти правой партии «Национальное объединение» в 2027 году.

    Среди сообщений – лирическое замечание Макрона в октябре 2024 года во время саммита ЕС в Брюсселе о нехватке на мероприятии премьера Италии и канцлера ФРГ.

    «Я скучаю. Это грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель», – приводит РИА «Новости» выдержку из книги.

    Макрон признался, как его тяготит это, добавив, что старается не падать духом.

    В 2024 году Ангела Меркель признавалась, что ей не хватает встреч с Макроном после ухода с поста канцлера ФРГ. Она указала на культуру, интеллект и творческий подход к решению задач как симпатичные ей черты французского лидера.

    4 ноября 2026, 23:45 • Новости дня
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Bild: Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер, руководивший партией «Свободные избиратели», найден мертвым в одной из гостиниц Берлина, ему было 55 лет.

    Тело политика было обнаружено в отеле «Нойер Фриц» в районе Митте. Причина смерти на данный момент не установлена, пишет Bild.

    В среду политик должен был присутствовать на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели», лидером которой он являлся. Однако Айвангер пропустил церемонию, сославшись на плохое самочувствие.

    В правительстве Баварии и полиции Берлина подтвердили факт смерти.

    Хуберт Айвангер не был женат, но жил с местным политиком Таней Швайгер, от которой у него было двое сыновей.

    Айвангер родился в 1971 году. Он вырос на ферме и изучал сельское хозяйство в Университете прикладных наук Вайенштефана. Его политическая карьера началась в 2006 году: он является председателем отделения партии «Свободные избиратели Баварии» в этой земле. В 2010 году он занял пост федерального председателя своей партии.

    С 2018 года он занимал должность министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии, а также пост вице-премьера региона. Политик придерживался консервативных взглядов и был известен как критик решений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

    В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить пострадавший при пожаре бывший чайный домик Гитлера.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель обвинила правительство в невыполнении предвыборных обещаний.

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    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польская прокуратура передала в суд дело в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который обвиняется в дерзкой краже флага Украины и флага Евросоюза.

    Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, депутата польского Сейма Романа Фрица и еще четверых человек, сообщает ТАСС.

    Браун обвиняется в том, что 30 апреля 2025 года на Площади Свободы в Бяла-Подляске он «совершил кражу особо дерзким образом украинского флага, вывешенного на всеобщее обозрение на балконе здания городской администрации».

    Также Брауну и Фрицу вменяют кражу флага Евросоюза из здания в Катовице в 2025 году.

    Ранее Браун затушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма, а также пытался сорвать мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста, за что был отстранен от работы в Европарламенте на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейский парламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании холокоста.

    В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.

    А в апреле польская прокуратура запросила у Европарламента разрешение на задержание евродепутата.

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    4 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Встреча делегаций США, ЕС и Украины в Брюсселе завершилась безрезультатно

    Встреча США, стран Европы и Украины в Брюсселе не принесла результатов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно с точки зрения возможного урегулирования конфликта.

    Технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка не смогли достичь прогресса в вопросе урегулирования конфликта по итогам переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», – сообщил дипломатический источник.

    В свою очередь в Еврокомиссии заявили об обсуждении участниками встречи послевоенной реконструкции и развития Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации перед президентом Владимиром Путиным.

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    4 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ призвал немцев помнить об освободивших страну от нацизма русских

    Глава МИД ФРГ Вадефуль напомнил об освободивших страну от нацистов русских

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал немцев со смирением и благодарностью помнить о тех, кто освободил страну от нацизма, в том числе о русских.

    «Кто мы, немцы, такие, чтобы иметь смелость смотреть свысока», – сказал Вадефуль в подкасте журналистки Анне Виль, комментируя отношения с США, передает ТАСС.

    По его словам, немцам следует смотреть на освободителей «с некоторым восхищением, смирением и благодарностью». Вадефуль напомнил, что Германию от нацистов освободили американцы, британцы, французы и русские. «Да, впрочем, и украинцы, ведь тогда существовал Советский Союз», – заявил глава германской дипломатии.

    Ранее посол в Германии Сергей Нечаев указывал, что историческая память в ФРГ подвергается испытанию на прочность. По его словам, наблюдаются попытки замолчать ключевую роль Красной армии в разгроме нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом замглавы МИД Дмитрий Любинский сообщил о сознательном стремлении руководства Германии забыть уроки Второй мировой войны.

    В мае заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос об освободителях Германии от нацизма.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах.

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    4 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Bild: В 2024 году посольство Германии в Москве разработало план по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В 2024 году посольство Германии в Москве разработало неофициальный план по урегулированию конфликта на Украине, который предусматривает передачу территорий под управление ООН, сообщает Bild.

    По данным Bild, документ под названием Agriculture needs peace («Сельское хозяйство нуждается в мире») предусматривает передачу территорий под управление ООН на пять лет с последующим референдумом об их принадлежности России или Украине, передает ТАСС.

    Автором плана является бывший немецкий дипломат Мартин Ниссен, отвечавший в 2024 году за вопросы сельского хозяйства в посольстве Германии в Москве. Ниссен утверждает, что американские дипломаты положительно оценили инициативу, а о предложении были проинформированы канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

    В МИД Германии заявили, что переговоры по документу не проводились по поручению или согласованию с ведомством, а Писториус назвал план «частной инициативой» Ниссена. Сам Ниссен считает дорожную карту актуальной и сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

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    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

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    4 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Французский аналитик назвал Россию Ноевым ковчегом для европейцев

    Аналитик из Франции Сорлин сравнил Россию с Ноевым ковчегом для европейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитический аналитик и специалист по франко-российским отношениям Фабрис Сорлин заявил, что Россия стала новым Ноевым ковчегом для жителей Европы, поддерживающих консервативный образ жизни.

    «Россия для меня это как новый Ноев ковчег. Это то, что я говорю всем семьям, которые пишут мне и хотят переехать в Россию... Миллионы европейцев понимают и поддерживают эту модель. Для меня Россия стала надеждой, поэтому все больше людей хотят переехать сюда», – заявил Сорлин на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

    Аналитик рассказал о своем переезде в Россию в 2015 году ради воспитания детей в консервативной европейской стране. Из десятерых детей Сорлина шестеро появились на свет во Франции, а четверо родились уже после переезда, благодаря чему семья стала живым мостом между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Сорлин отметил уверенность в будущем благодаря хорошему отношению к многодетным семьям и безопасности детей в России. Основой цивилизационной модели страны он назвал семью, традиции и духовность, подчеркнув, что многополярная система безопасности выступает альтернативой гегемонии Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

    В сентябре зарубежные гости молодежного фестиваля в Екатеринбурге рассказали о привлекательности отечественного образования и традиционных семейных ценностей.

    Владимир Путин заявил о содействии переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями.

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    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

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    5 ноября 2026, 06:00 • Новости дня
    Москва заявила о готовности обсуждать поставки энергоресурсов в Германию

    МИД: Россия готова обсудить возобновление поставок энергоресурсов в ФРГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит препятствий для возобновления поставок энергоносителей в Германию и готова к соответствующему диалогу, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    «Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», – заявил Биричевский в интервью РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал сообщения о том, что в следующем году может состояться встреча представителей российской власти и партии «Альтернатива для Германии» для обсуждения возобновления поставок газа.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок в страну российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский назвал нарушением международного права попытки Запада переместить российские резервы из Euroclear в общеевропейские структуры.

    Кроме того, дипломат заявил о маловероятности снятия Западом антироссийских санкций даже в случае подвижек по Украине.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса.

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    4 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвия, Литва, Эстония и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с требованием прекратить действие двусторонних соглашений об инвестициях между Россией и членами европейского блока.

    Инициатива предполагает расторжение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 странами Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

    Данные международные договоры устанавливают правила, которые регулируют инвестиционную политику между сторонами. По версии авторов призыва, дальнейшее действие таких документов якобы представляет угрозу экономической безопасности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители Минобороны США указали властям Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость смягчения конфронтационной риторики в отношении Москвы.

    Ранее сама Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать российскую компанию в санкционный список. До этого суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.

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    4 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Подрывники «Северных потоков» арендовали самую большую яхту за наличные

    Полиция ФРГ: Аренду яхты для подрыва «Северных потоков» оплатили наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв газопроводов «Северный поток», заплатили за аренду 15,5-метровой яхты «Андромеда» 11 тыс. евро, сообщил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии.

    Судно было арендовано в Ростоке на севере Германии с 27 августа 2022 года, при этом большую часть суммы за фрахт злоумышленники оплатили наличными деньгами, передает РИА «Новости».

    «Им предложили самую большую яхту, какая была», – заявил выступающий в качестве свидетеля в Высшем земельном суде Гамбурга сотрудник ведомства.

    По его словам, диверсантам предоставили парусную яхту, рассчитанную максимум на 11 пассажиров и оборудованную шестью каютами. Согласно материалам следствия, изначально находиться на борту планировали семь человек.

    Суд по делу о подрыве «Северных потоков» в отношении обвиняемого в координации диверсионной группы гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению газопроводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал проведение десятков дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    В сентябре постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах.

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    4 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    В АдГ назвали Мерца безумцем за решение выделить Украине еще 200 млн евро

    В АдГ осудили решение Мерца выделить Киеву зимнюю помощь на 200 млн евро

    Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    Политик назвал главу германского правительства безумцем из-за отправки денег налогоплательщиков другим странам, пишет ТАСС. «Неужели Фридрих Мерц совсем с ума сошел?» – возмутился Фронмайер в соцсети.

    Он добавил, что жители Германии уже не знают, как оплачивать свои счета, пока канцлер раздаривает бюджетные средства чужим государствам.

    Ранее агентство dpa со ссылкой на источники сообщило, что дополнительный зимний пакет помощи Украине со стороны ФРГ составит 200 млн евро. Из них 100 млн евро предоставит немецкий МИД, а остальную сумму выделит министерство экономического сотрудничества и развития. Эти средства должны помочь в обеспечении тепло- и энергоснабжения Украины в холодные месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц не стал отвечать на вопрос о дополнительных мерах поддержки Киева.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило документ с требованием остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

    В пятницу в Германии заявили о нарастании усталости от регулярных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

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