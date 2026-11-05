В Архангельской области на путях загорелся локомотив

Tекст: Катерина Туманова

«В 03:40 05.11.2026 от дежурного по станции пос. Обозерская Плесецкого МО в ОДС Главного управления МЧС России по Архангельской области поступило сообщение о пожаре локомотива на ж/д путях: Плесецкий МО, пос. Обозерский станция Обозерская», – сообщает сайт ведомства.

В 03:41 к месту происшествия был направлен дежурный караул в составе двух человек и одной единицы техники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре МЧС сообщало о сходе с рельсов 20 вагонов грузового поезда и возгорании семи цистерн в Свердловской области. В августе вагон со сжиженным газом загорелся в Астраханской области. В феврале пожар вспыхнул на станции Кочетовка в Тамбовской области.











