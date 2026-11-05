В Соцфонде назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году

Соцфонд назвал выходящих на пенсию в 2027 году граждан

Tекст: Катерина Туманова

«В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», – передает РИА «Новости» сообщение Соцфонда.

В ведомстве уточнили, что для оформления пенсии по старости необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, не менее 30 пенсионных коэффициентов и достигнутый пенсионный возраст.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд России сообщил о достижении среднего размера пенсии по старости в 30,2 тыс. рублей. В сентябре Минтруда заявило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году.