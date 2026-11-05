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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин назвал единство народов несущей конструкцией суверенитета России
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    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России
    5 ноября 2026, 05:28 • Новости дня

    В Соцфонде назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году

    Соцфонд назвал выходящих на пенсию в 2027 году граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщили в Социальном фонде России.

    «В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», – передает РИА «Новости» сообщение Соцфонда.

    В ведомстве уточнили, что для оформления пенсии по старости необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, не менее 30 пенсионных коэффициентов и достигнутый пенсионный возраст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд России сообщил о достижении среднего размера пенсии по старости в 30,2 тыс. рублей. В сентябре Минтруда заявило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    4 ноября 2026, 23:33 • Новости дня
    Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) приняла решение снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.

    «Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) объявила о решении, принятом её Исполнительным советом относительно участия спортсменов, команд и официальных лиц Российской федерации стрельбы из лука в соревнованиях, проводимых под эгидой WAE», - сообщается на сайте организации.

    Согласно решению от 31 октября 2026 года, действующие ограничения будут сняты, начиная с 1 января 2027 года.

    В августе исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял ограничения на участие россиян. Спортсмены получили право выступать под национальным флагом и с гимном на чемпионатах мира и этапах Кубка мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возвращении отечественных атлетов на международные турниры по десяткам летних олимпийских дисциплин.

    В августе Всемирная федерация стрельбы из лука отменила ограничения в отношении российских спортсменов.

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    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    4 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин назвал главную цель Года единства народов России

    Путин: Укрепление объединяющих ценностей является целью Года единства народов

    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главной целью Года единства народов России является укрепление ценностей, которые объединяют население, придают решимость и вселяют гордость за страну и ее историю, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России» раскрыл главную задачу Года единства народов России, передает РИА «Новости».

    «Его главная цель – это еще больше укрепить то, что нас объединяет, придает решимости, вселяет гордость за страну, за ее тысячелетнюю историю», – заявил глава государства.

    Международная неделя «Народы России» направлена на укрепление единства граждан и проводится со 2 по 8 ноября по всей стране в соответствии с указом президента. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности России, а оператором назначен фонд «Росконгресс».

    Президент подчеркнул, что насыщенная программа международной недели основана прежде всего на богатстве традиций и культурного наследия многонационального народа России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин напомнил о сплоченности людей разных национальностей как основе Дня народного единства.

    Владимир Путин заявил о русском народе и языке как основе государственности России.

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    4 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвия, Литва, Эстония и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с требованием прекратить действие двусторонних соглашений об инвестициях между Россией и членами европейского блока.

    Инициатива предполагает расторжение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 странами Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

    Данные международные договоры устанавливают правила, которые регулируют инвестиционную политику между сторонами. По версии авторов призыва, дальнейшее действие таких документов якобы представляет угрозу экономической безопасности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители Минобороны США указали властям Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость смягчения конфронтационной риторики в отношении Москвы.

    Ранее сама Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать российскую компанию в санкционный список. До этого суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.

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    5 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми

    Следователь допустила гибель Усольцевых из-за медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года в Красноярском крае, могла стать жертвой медведя из-за собаки, заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.

    Супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье, куда они отправились вместе с собакой породы корги.

    «Мы не исключаем версию, что семья могла стать жертвой нападения медведей. Их в Кутурчинском Белогорье много. Более того, тот факт, что у них с собой была собака, говорит о том, что пес – это объект, который мог привлечь медведя», – сказала Сырымбетова ТАСС.

    По ее словам, в ходе поисков специалисты неоднократно замечали следы хищников. Сырымбетова добавила, что летом в зоне поиска зафиксировали не менее двух особей, а однажды поисковики случайно подняли медведя с берлоги.

    Поисковые работы в районе Кутурчинского Белогорья приостановлены до конца года из-за опасности выхода диких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сырымбетова сообщила об обнаружении паспортов пропавших Усольцевых в их доме. При этом следователи не нашли следов семьи при осмотре охотничьих изб в красноярской тайге. Правоохранительные органы исключили версию побега пропавших на вертолете.

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    4 ноября 2026, 11:54 • Новости дня
    На борту вернувшегося в Белград из Москвы рейса оказались соратники Вучича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На борту самолета Air Serbia, который развернули над Литвой на пути в Москву, находились три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича - лидер «Движения социалистов» Александр Вулин, гендиректор «Србиягаза» Душан Баятович и глава «Сербской народной партии» Ненад Попович.

    Самолет вылетел из аэропорта имени Николы Теслы, долетел до юга Литвы и получил распоряжение директора по безопасности вернуться в Белград. Причиной стало то, что Александр Вулин поднялся на борт без предполетного досмотра, пишет РБК со ссылкой на портал N1.

    В авиакомпании Air Serbia подтвердили возвращение самолета из-за проблемы с безопасностью. После обнаружения пассажира без досмотра прошли проверки по протоколу, применяемому при возможной угрозе взрыва. Впоследствии все пассажиры повторно прошли досмотр, и рейс вновь вылетел в Москву.

    Вулин назвал сообщения о нарушении правил безопасности ложными и объяснил произошедшее политически мотивированной кампанией. Он направлялся в Москву для переговоров о продлении газового соглашения. Поездка Баятовича также касалась вопросов поставок газа и проблем банка Alta Bank, тогда как Попович планировал обсудить работу Российско-сербского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду следовавший из Белграда в Москву самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки пассажира.

    Во вторник коммерческий суд в Белграде постановил начать процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA. В понедельник правоохранительные органы Сербии задержали владельца банка ALTA Давора Мацуру.

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    4 ноября 2026, 06:23 • Новости дня
    Доля минтая приблизилась к половине всего вылова рыбы в России за год

    Российские рыбаки добыли свыше 2 млн тонн минтая

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские рыбаки выловили более 2 млн тонн минтая с начала года, его доля составила почти 50% от всего национального вылова, сообщила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

    «Доля минтая в национальном вылове достигла 50%: по данным на 3 ноября, российские рыбаки добыли свыше 2 млн тонн самого массового вида рыбы в России», – заявил президент АДМ Алексей Буглак РИА «Новости».

    Вылов превысил рекорд 2025 года на 3,1%. Наибольший рост добычи зафиксирован в Западно-Сахалинской подзоне – там он увеличился вдвое до 42 тыс. тонн.

    Глава ассоциации отметил, что по итогам года вылов минтая ожидается на уровне 2,2 млн тонн. При этом в ближайшие годы возможно некоторое снижение добычи из-за уменьшения нерестовой биомассы в основных районах промысла.

    Сегодня доля минтая в рационе россиян превышает 20%, по популярности он уступает только сельди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-премьер Патрушев заявил о сохранении добычи водных биоресурсов в России в 2026 году на уровне 4,7 млн тонн.

    В августе глава Росрыболовства Шестаков сообщил о планах отрасли сосредоточиться на обеспечении граждан лососевыми видами из-за глобального снижения вылова.

    В мае Ассоциация добытчиков минтая спрогнозировала вылов более 1,5 млн тонн минтая к концу лета.

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    4 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    Стало известно место похорон актера Ивана Скицана

    Семья решила похоронить актера Скицана в Нижегородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российского актера театра и кино Ивана Скицана, умершего в возрасте 39 лет, похоронят на родине в поселке Сява Нижегородской области, сообщили в семье артиста.

    «Похороны пройдут на родине, в поселке Сява Нижегородской области», – приводит слова родственницы покойного РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что Скицан скончался после продолжительной болезни.

    «Его увезли по скорой, и из больницы не вышел, не спасли», – рассказали в семье.

    Иван Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. В 2010 году вошел в труппу МХАТ им. Горького, служил в Театре на Юго-Западе и преподавал в Детской музыкальной школе им. К. В. Молчанова.

    Среди его театральных работ – Тибальт в «Ромео и Джульетте» и Фортинбрас в «Гамлете» Валерия Беляковича, сержант Лбов в «Зойкиной квартире» Татьяны Дорониной и другие роли.

    Наибольшую известность ему принесли роли в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и сериалах «Маргоша» (2008) и «Ранетки» (2010).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья Скицана сообщила о его смерти в больнице в возрасте 39 лет.

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