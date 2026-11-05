Мошенники научились красть деньги под видом проверки истории автомобиля

МВД: Аферисты спрятали вирус в приложениях для проверки истории машин

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники размещают в интернете программы, которые якобы предназначены для получения сведений о прежних владельцах автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Переходя по ссылке, заинтересованный человек загружает на свой гаджет установочный APK-файл. Установленная программа является вредоносной и позволяет аферистам получить полный доступ к мобильному устройству.

В результате мошенники получают возможность похитить все накопления жертвы, а также дистанционно оформить на нее кредиты. В МВД призвали скачивать приложения только из официальных источников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали распространять вирусы под видом ИИ-сервисов для подбора макияжа.

В IT-компании F6 сообщили о распространении программ для кражи данных со смартфонов под видом сервиса для отслеживания заправок.

В сентябре МВД предупредило о маскировке вредоносных файлов под приложения с бонусными баллами.