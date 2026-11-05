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    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России
    5 ноября 2026, 02:52 • Новости дня

    Блогер Лерчек захотела посетить пересмотр приговора в Мосгорсуде

    Блогер Лерчек захотела присутствовать на пересмотре приговора

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от рака желудка, планирует лично присутствовать в Мосгорсуде на пересмотре приговора по делу о незаконном выводе средств за рубеж при условии хорошего самочувствия.

    «Валерия рассматривает вопрос личного участия в заседании, но все зависит от ее самочувствия», – рассказал РИА «Новости» адвокат Константин Третьяков.

    Заседание пройдет в закрытом режиме.

    В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей за незаконный перевод более 250 млн рублей в ОАЭ, а также на три года запретил администрировать сайты.

    Защита обжаловала приговор с требованием оправдать блогера, а прокуратура потребовала ужесточить наказание до шести лет лишения свободы. Мосгорсуд перенес заседание на 5 ноября из-за состояния здоровья подсудимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер рассказала о повторном курсе химиотерапии. В понедельник Лефортовский суд Москвы приговорил стилиста Эльвиру Янковскую к условному сроку за мошенничество при продаже контрафактной одежды Чекалиной.

    Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    4 ноября 2026, 05:03 • Новости дня
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию для участия в мероприятиях ко Дню народного единства и проверки готовности медицинских учреждений, сообщили в верхней палате парламента.

    Матвиенко посетит первый в Дальневосточном федеральном округе филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех», предназначенный для высокотехнологичного протезирования и медицинской реабилитации ветеранов спецоперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

    Также она осмотрит новое приемное отделение Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова и ознакомится с работой лечебно-реабилитационного центра восточной медицины. Матвиенко пообщается с врачами и ветеранами СВО, занимающимися адаптивным спортом.

    Кроме того, председатель Совфеда встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым для обсуждения вопросов социально-экономического развития региона и функционирования территории опережающего развития.

    В рамках визита Матвиенко посетит Русский драматический театр имени Бестужева и выступит на торжественном собрании общественности в честь Дня народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Матвиенко 1 ноября прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации. В начале октября Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Туркмению для участия в мероприятиях СНГ. Она также заявила после выборов о неспособности Запада расколоть российское общество.

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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    4 ноября 2026, 23:33 • Новости дня
    Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) приняла решение снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.

    «Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) объявила о решении, принятом её Исполнительным советом относительно участия спортсменов, команд и официальных лиц Российской федерации стрельбы из лука в соревнованиях, проводимых под эгидой WAE», - сообщается на сайте организации.

    Согласно решению от 31 октября 2026 года, действующие ограничения будут сняты, начиная с 1 января 2027 года.

    В августе исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял ограничения на участие россиян. Спортсмены получили право выступать под национальным флагом и с гимном на чемпионатах мира и этапах Кубка мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возвращении отечественных атлетов на международные турниры по десяткам летних олимпийских дисциплин.

    В августе Всемирная федерация стрельбы из лука отменила ограничения в отношении российских спортсменов.

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    4 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин назвал главную цель Года единства народов России

    Путин: Укрепление объединяющих ценностей является целью Года единства народов

    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главной целью Года единства народов России является укрепление ценностей, которые объединяют население, придают решимость и вселяют гордость за страну и ее историю, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России» раскрыл главную задачу Года единства народов России, передает РИА «Новости».

    «Его главная цель – это еще больше укрепить то, что нас объединяет, придает решимости, вселяет гордость за страну, за ее тысячелетнюю историю», – заявил глава государства.

    Международная неделя «Народы России» направлена на укрепление единства граждан и проводится со 2 по 8 ноября по всей стране в соответствии с указом президента. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности России, а оператором назначен фонд «Росконгресс».

    Президент подчеркнул, что насыщенная программа международной недели основана прежде всего на богатстве традиций и культурного наследия многонационального народа России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин напомнил о сплоченности людей разных национальностей как основе Дня народного единства.

    Владимир Путин заявил о русском народе и языке как основе государственности России.

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    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 04:42 • Новости дня
    Shaman назвал попадание в базу ГУР Минобороны Украины признаком паники Киева

    Украинская разведка внесла певца Shaman в санкционный список

    Shaman назвал попадание в базу ГУР Минобороны Украины признаком паники Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заслуженный артист России Ярослав Дронов заявил, что включение его в базу украинского портала War and sanctions свидетельствует о панике противника.

    Певец Shaman расценил свое появление в базе портала War and sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины как признак страха Киева, передает РИА «Новости».

    «Враг почуял конец и забился в панике. Пусть суетится. Победа будет за нами!» – написал артист в соцсетях.

    В карточке певца на сайте украинского ведомства указано, что он является «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции». Основанием для внесения в список стала поддержка спецоперации и выступление на одной сцене с президентом Владимиром Путиным.

    Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила Дронову обвинение за поддержку российской армии, также он числится в базе экстремистского сайта «Миротворец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman опроверг слухи о дуэте с Канье Уэстом. Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу.

    В 2025 году Служба безопасности Украины заочно обвинила певца Shaman в поддержке вооруженных сил России.

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    4 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвия, Литва, Эстония и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с требованием прекратить действие двусторонних соглашений об инвестициях между Россией и членами европейского блока.

    Инициатива предполагает расторжение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 странами Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

    Данные международные договоры устанавливают правила, которые регулируют инвестиционную политику между сторонами. По версии авторов призыва, дальнейшее действие таких документов якобы представляет угрозу экономической безопасности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители Минобороны США указали властям Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость смягчения конфронтационной риторики в отношении Москвы.

    Ранее сама Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать российскую компанию в санкционный список. До этого суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.

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    4 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Москву развернули из-за дополнительных проверок

    Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернули из-за проверок пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки одного из пассажиров.

    Рейс авиакомпании Air Serbia, направлявшийся в Москву, был перенаправлен обратно в Белград во вторник вечером, сообщает Reuters.

    Причиной возвращения стала необходимость дополнительных проверок безопасности одного из пассажиров, уточнили в авиакомпании.

    В Air Serbia заявили, что после получения информации о необходимости дополнительных проверок экипаж действовал в соответствии с инструкциями компетентных органов и процедурами безопасности.

    Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет развернулся на полпути к Москве и совершил посадку в Белграде. В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшей судьбе рейса позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве.

    В том же месяце два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов.

    В 2025 году авиакомпания Air Serbia получила согласие на использование российского воздушного пространства для регулярных рейсов в Китай.

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