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    5 ноября 2026, 01:56 • Новости дня

    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами

    Косачев заявил о похищении Мадуро американцами ради нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро для установления контроля над страной и ее нефтяными запасами, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Понятно, что его похищали не ради того, чтобы наладить ситуацию по той или иной криминогенной истории в международных отношениях. Его похищали для того, чтобы установить контроль над Венесуэлой, я напомню, что Венесуэла располагает самыми большими в мире запасами нефти – номер один. Понятно, что это очень привлекательный сюжет», – заявил Косачев ТАСС.

    3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.

    Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе новым судьей в уголовном процессе против Николаса Мадуро и его супруги назначили Аналису Торрес.

    Рассматривавший дело федеральный судья Элвин Хеллерстайн скончался в США в возрасте 92 лет. В октябре Мадуро и Флорес отказались признать вину по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Познер объяснил победу демократов в США

    Познер объяснил победу демократов в США недовольством Трампом

    Познер объяснил победу демократов в США
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

    Телеведущий Владимир Познер в беседе с Daily Storm прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США, где, по предварительным данным, побеждают демократы.

    «Они отыграли и Палату представителей, и Сенат, причем с большим преимуществом, и штаты, которые в течение многих десятилетий голосовали только за республиканцев. То, что мы увидели, – это недовольство Трампом», – заявил Познер. 

    Телеведущий допустил, что демократы могут начать проверку родственников главы государства на предмет коррупции. При этом он счел маловероятным импичмент американского лидера или резкое изменение курса отношений Вашингтона и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов.

    Представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

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    4 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
    @ IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

    «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

    Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

    Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.

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    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    4 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США

    Мусульманин впервые попал в Сенат США

    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в верхнюю палату Конгресса США от штата Мичиган, став первым мусульманином в истории Сената.

    Политик побеждает на выборах в верхнюю палату американского парламента от штата Мичиган. Демократ набирает 50,78% голосов и опережает республиканца Майка Роджерса с 47,25%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитическую службу Decision Desk HQ.

    В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Сам политик выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Тем временем в США закрылись последние избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. По прогнозам Bloomberg, Демократическая партия получит 53 места в Сенате при необходимых 50.

    Трамп заявил о готовности признать итоги голосования и работать с политическими оппонентами.

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    4 ноября 2026, 14:20 • Новости дня
    The Daily Mail: В Белом доме мрачная атмосфера после поражения республиканцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме воцарилась мрачная атмосфера после потери Республиканской партией контроля над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов, сообщает The Daily Mail.

    «В резиденции царит очень, очень мрачная атмосфера», – заявил источник, добавив, что обстановка является гнетущей. К 23:00, когда стало очевидно поражение республиканцев, президент США Дональд Трамп «был в бешенстве» и «онемел от ярости», передает The Daily Mail.

    «Он смотрит Fox News, почти не произнося ни слова, и словно парализован молчанием», – сообщил источник, близкий к администрации президента.

    Отмечается, что сторонники Трампа начали покидать вечеринку в Восточном зале Белого дома в ночь подсчета голосов. К 22:00, после объявления победы демократов в Палате представителей, зал практически опустел.

    Сотрудники администрации возлагают ответственность за провал на госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета. Один из чиновников предположил, что Трамп обвинит Хегсета, связав поражение с войной с Ираном. Другой источник отметил, что «с Рубио покончено», добавив, что это может коснуться всех республиканцев, причастных к внешней политике Трампа.

    Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По прогнозам Bloomberg, демократы получат большинство в Палате представителей (минимум 225 мест) и в Сенате (54 места).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поражение республиканцев объяснили отказом Дональда Трампа публиковать документы по делу Джеффри Эпштейна.

    Во вторник Белый дом сообщил об осторожном оптимизме в день выборов.

    Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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    4 ноября 2026, 04:33 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии планов наносить удар по Ирану

    FT: Трамп заявил об отсутствии планов наносить удар по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    У Соединенных Штатов нет планов в ближайшее время наносить удар по Ирану, заявил в интервью FT президент страны Дональд Трамп.

    «Кажется, мы получаем все, что хотим», – заявил Трамп Financial Times.

    Он добавил, что удовлетворен состоянием противостояния с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США одобрили проект соглашения с Ираном о взаимных уступках по ядерной программе и разморозке иранских активов.

    Официальный представитель МИД Катара заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры США и Ирана.

    До этого президент США заявил о необходимости поразить еще несколько целей в Иране.

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    4 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    В нескольких штатах США продлили голосование из-за сбоев на участках

    The Hill: В США продлили работу некоторых участков из-за сбоев

    Tекст: Катерина Туманова

    В день промежуточных выборов в ряде американских штатов, включая Массачусетс, Северную Каролину, Пенсильванию и Нью-Йорк, произошли технические сбои в работе избирательных участков, из-за чего время голосования было продлено.

    В день выборов на избирательных участках в Массачусетсе, Северной Каролине, Пенсильвании и Нью-Йорке возникли технические неполадки, пишет The Hill.

    В городе Нью-Бедфорд штата Массачусетс проблемы возникли в работе машин для голосования.

    «Было обнаружено, что внутренний провод в машинах в этих местах физически мешает работе порта, через который подаются бюллетени», – заявил пресс-секретарь города Джек Туон. По его словам, на ситуацию мог повлиять размер бюллетеней, но после вмешательства сотрудников комиссий машины вернулись к нормальной работе.

    Директор избирательной комиссии штата Канзас Брайан Каски сообщил, что на одном из участков в округе Ливенворт голосование прервалось на 90 минут. По данным NewsNation, из-за канцелярской ошибки на участок привезли около 100 бюллетеней вместо тысячи. Избирателям пришлось отказывать в голосовании до решения проблемы.

    Избирательная комиссия Северной Каролины продлила время голосования в ряде округов из-за сбоев, что приведет к задержке публикации результатов по всему штату на 45 минут.

    В округе Честер штата Пенсильвания проблемы с настройкой оборудования также задержали открытие участков, их работу продлили на полчаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник программный сбой помешал жителям Флориды отдать голоса на промежуточных выборах. Атмосферу в администрации президента США в этот день оценили как осторожно оптимистичную. Выборы в Конгресс назвали своеобразным референдумом о доверии главе Белого дома на фоне роста цен.

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    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    4 ноября 2026, 12:21 • Новости дня
    Демократы пригрозили администрации США расследованиями после успеха на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Демократы после успеха на выборах в США пригрозили администрации США парламентскими расследованиями и вызовом на слушания для дачи показаний, передает ТАСС.

    «Нанимайте адвокатов!» – заявил член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Роберт Гарсия. А сенатор Эд Марки добавил, что для печати повесток оппонентам демократов придется «высадить новые леса».

    Конгрессмен Делия Рамирес опубликовала список лиц, против которых могут быть начаты разбирательства. В него вошли бывший министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее преемник Маркуэйн Маллин, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, координатор по пограничному контролю Том Хоман и экс-глава пограничной службы Грегори Бовино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Во вторник основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах.

    Ранее представители Демократической партии США начали готовить базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

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    4 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа

    Песков: Россия рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве надеются на то, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live», комментируя возможные последствия успеха демократов на выборах для диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Песков напомнил о существовании «наработок» и скором очередном раунде трехсторонних переговоров. Он также обратил внимание на успехи миротворческих и гуманитарных инициатив первой леди США Мелании Трамп, выразив надежду на их продолжение, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве американского Конгресса в эти процессы, Песков подчеркнул, что выборы и их последствия являются исключительно внутренним делом Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обмене сигналами для подготовки встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

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    4 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по «Дружбе»

    Астана заявила о готовности возобновить экспорт нефти по трубопроводу «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Казахстан имеет техническую возможность возобновить приостановленные с мая поставки нефти по трубопроводу «Дружба», он направил соответствующий запрос России, заявил казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    «Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», – цитирует Аккенженова ТАСС.

    В понедельник официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки дронов.

    Во вторник транспортировка этого ресурса по нефтепроводу возобновилась в штатном режиме после технического обследования.

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    4 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель

    Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI подешевели более чем на 4%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть продемонстрировали падение более чем на 4%, в результате чего стоимость барреля марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже 99 долларов.

    По состоянию на 19:04 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,61% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла 98,85 доллара за баррель. Таким образом, показатель опустился ниже отметки в 99 долларов впервые с 6 октября, передает РИА «Новости».

    В то же время декабрьские фьючерсы на марку WTI подешевели на 4,47%, в результате чего их цена составила 91,79 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 8 октября опустилась ниже 102 долларов.

    В понедельник мировые цены на нефть ускорили падение до 6,5%. Фьючерсы на марку Brent опускались более чем на один процент.

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    4 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп признал войну с Ираном причиной поражения республиканцев на выборах

    Трамп объяснил поражение Республиканской партии на выборах войной с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что военный конфликт с Ираном стал главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Трамп согласился с заявлением вице-президента Джей Ди Вэнса о влиянии боевых действий против Тегерана на исход голосования, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, по большей части это правда, потому что это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – заявил Трамп. Он подчеркнул недопустимость получения Ираном ядерного оружия.

    Американский лидер также оценил возможность вынесения ему импичмента новым составом Конгресса. По мнению президента, такая попытка безосновательна и способна уничтожить Демократическую партию. При этом Трамп выразил готовность к конструктивному сотрудничеству с получившими большинство демократами в случае отказа оппонентов от деструктивного курса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу демократов с недовольством избирателей американским лидером.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей против конфликта с Тегераном.

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