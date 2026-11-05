Власти допустили смерть вице-премьера Баварии по естественным причинам

Tagesspiegel: Полиция Берлина расследует смерть вице-премьера Баварии

Tекст: Катерина Туманова

Власти предполагают, что политик скончался по естественным причинам, связанным с состоянием здоровья. Тем не менее полиция и прокуратура начали расследование для исключения версии насильственной смерти, пишет Tagesspiegel.

Около 22:30 в отель на Фридрихштрассе прибыла группа по расследованию убийств из Управления государственной уголовной полиции.

Из-за плохого самочувствия Айвангер отменил запланированное на утро среды интервью и остался в номере. Вечером на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели» его заменил государственный министр Баварии по цифровым вопросам Фабиан Меринг. Первоначально сообщалось, что Айвангер страдал гастроэнтеритом.

Позже политик перестал выходить на связь, после чего его обнаружили в номере без признаков жизни. Семью Айвангера уведомили о трагедии до появления сообщений в средствах массовой информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер был найден мертвым.

В октябре сотрудник районной администрации в Баварии погиб в результате стрельбы.

В 2022 году Айвангер выступал категорически против идеи эмбарго на российский газ.