Следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми

Следователь допустила гибель Усольцевых из-за медведя

Tекст: Катерина Туманова

Супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье, куда они отправились вместе с собакой породы корги.

«Мы не исключаем версию, что семья могла стать жертвой нападения медведей. Их в Кутурчинском Белогорье много. Более того, тот факт, что у них с собой была собака, говорит о том, что пес – это объект, который мог привлечь медведя», – сказала Сырымбетова ТАСС.

По ее словам, в ходе поисков специалисты неоднократно замечали следы хищников. Сырымбетова добавила, что летом в зоне поиска зафиксировали не менее двух особей, а однажды поисковики случайно подняли медведя с берлоги.

Поисковые работы в районе Кутурчинского Белогорья приостановлены до конца года из-за опасности выхода диких животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сырымбетова сообщила об обнаружении паспортов пропавших Усольцевых в их доме. При этом следователи не нашли следов семьи при осмотре охотничьих изб в красноярской тайге. Правоохранительные органы исключили версию побега пропавших на вертолете.