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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
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    5 ноября 2026, 00:07 • Новости дня

    Минфин США включил граждан России и Таджикистана в санкционный список Ирана

    США внесли гражданин России и Таджикистана в список по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство финансов США включило гражданина России и Таджикистана в санкционный список по Ирану, сообщила пресс-служба ведомства.

    Министерство финансов США включило гражданина России и Таджикистана Алишера Домуллоджанова в свой санкционный список по Ирану, сказано в пресс-релизе ведомства.

    Кроме того, в перечень рестрикций были добавлены четыре гражданина Индии и 10 организаций из Индии, Турции и Сингапура.

    По версии американских властей, ограничения направлены против тех, кто поддерживал «теневой флот» Ирана, якобы обеспечивая ложные флаги и поддельные сертификаты судам, подпадающим под санкции и участвующим в транспортировке иранской нефти, а также оказывая поддержку авиационному сектору Ирана.

    Минфин также опубликовал уведомление, предупредив компании о рисках, связанных с наймом судов под ложными флагами. Там подчеркнули, что отсутствие страховки и других документов может привести к ущербу на миллиарды долларов для стран, в которых действуют такие суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США рассмотрел возможность смягчения санкций против «теневого» флота танкеров. Летом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море. В июне Лондон заявил об ожидании ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Познер объяснил победу демократов в США

    Познер объяснил победу демократов в США недовольством Трампом

    Познер объяснил победу демократов в США
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

    Телеведущий Владимир Познер в беседе с Daily Storm прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США, где, по предварительным данным, побеждают демократы.

    «Они отыграли и Палату представителей, и Сенат, причем с большим преимуществом, и штаты, которые в течение многих десятилетий голосовали только за республиканцев. То, что мы увидели, – это недовольство Трампом», – заявил Познер. 

    Телеведущий допустил, что демократы могут начать проверку родственников главы государства на предмет коррупции. При этом он счел маловероятным импичмент американского лидера или резкое изменение курса отношений Вашингтона и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов.

    Представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа.

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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

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    4 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
    @ IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

    «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

    Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

    Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

    Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    «Причина нашего поражения – это война. Сам президент Дональд Трамп заявил об этом вчера ночью. <…> Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что поражение республиканцев связано также с ростом инфляции и отношениями с Израилем, передает ТАСС.

    Вэнс подчеркнул, что многие американцы, поддержавшие Трампа в 2024 году, проголосовали за демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Летом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сохранение дешевых нефти и газа основной целью американского руководства в конфликте с Ираном.

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    4 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США

    Мусульманин впервые попал в Сенат США

    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в верхнюю палату Конгресса США от штата Мичиган, став первым мусульманином в истории Сената.

    Политик побеждает на выборах в верхнюю палату американского парламента от штата Мичиган. Демократ набирает 50,78% голосов и опережает республиканца Майка Роджерса с 47,25%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитическую службу Decision Desk HQ.

    В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Сам политик выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Тем временем в США закрылись последние избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. По прогнозам Bloomberg, Демократическая партия получит 53 места в Сенате при необходимых 50.

    Трамп заявил о готовности признать итоги голосования и работать с политическими оппонентами.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

    Комментарии (15)
    4 ноября 2026, 05:03 • Новости дня
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию для участия в мероприятиях ко Дню народного единства и проверки готовности медицинских учреждений, сообщили в верхней палате парламента.

    Матвиенко посетит первый в Дальневосточном федеральном округе филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех», предназначенный для высокотехнологичного протезирования и медицинской реабилитации ветеранов спецоперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

    Также она осмотрит новое приемное отделение Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова и ознакомится с работой лечебно-реабилитационного центра восточной медицины. Матвиенко пообщается с врачами и ветеранами СВО, занимающимися адаптивным спортом.

    Кроме того, председатель Совфеда встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым для обсуждения вопросов социально-экономического развития региона и функционирования территории опережающего развития.

    В рамках визита Матвиенко посетит Русский драматический театр имени Бестужева и выступит на торжественном собрании общественности в честь Дня народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Матвиенко 1 ноября прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации. В начале октября Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Туркмению для участия в мероприятиях СНГ. Она также заявила после выборов о неспособности Запада расколоть российское общество.

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    4 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Следователи нашли паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    СК: Паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых остались дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Паспорта семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге больше года назад, были найдены у них дома, сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

    В машине, на которой семья приехала в поход, обнаружили 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой, передает РИА «Новости».

    «Дома были обнаружены паспорта, загранпаспорта и свидетельство о рождении ребенка. А в машине были найдены 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой», – рассказала следователь.

    Сырымбетова добавила, что сигнал телефонов семейства последний раз был зафиксирован в день их исчезновения спустя два часа после выхода в поход. По ее словам, семья могла дойти до уровня, где телефон начинает регистрироваться в сети. Идти они могли в направлении любой из двух скал – Мальвинки или Буратинки.

    «В 11 часов утра они вышли (в поход), где-то в 13:20-13:30 телефон начинает взаимодействовать с базовыми станциями», – сообщила она.

    Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь – пропали в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник следователи не нашли следов семьи Усольцевых в охотничьих избах в красноярской тайге. Сырымбетова исключила побег семьи Усольцевых на вертолете, но заявила о возможном пребывании тел членов семьи Усольцевых в разных местах.

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