Диетолог Нельсон предупредила об опасности скрытого сахара в соленых продуктах

Диетолог раскрыла наличие скрытого сахара в несладких продуктах

Tекст: Катерина Туманова

Скрытый сахар часто присутствует в блюдах, которые не кажутся сладкими, включая соленые огурцы в бутербродах, овсяное молоко и свеклу, пишет Daily Mail.

«Скрытый сахар обычно означает сахар в продуктах, которые мы не ожидаем увидеть сладкими, таких как заправки для салатов, маринады и пикантные приправы», – отметила Нельсон.

Чрезмерное потребление сладких соусов и напитков увеличивает количество потребляемых калорий, мешает похудению и повышает риск развития кариеса. Кроме того, обилие сахара оставляет в рационе меньше места для полезных веществ: клетчатки, белка, витаминов и минералов.

Длительное увеличение веса из-за неправильного питания грозит развитием диабета второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалист посоветовала не отказываться от привычной еды полностью, а внимательно следить за частотой употребления соусов и искать им альтернативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доктор Сулейманова сообщила о тяге к сладкому при нехватке белка. Американские исследователи обнаружили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков. В сентябре врач Табеева заявила о норме потребления сахара не более 12 чайных ложек в день.