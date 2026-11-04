Маска назвали максимально проигравшим из-за кандидатов в конгресс США

Politico: Маск потратил 446 млн долларов на проигравших республиканцев

Tекст: Катерина Туманова

Маск выделил рекордные для независимого спонсора 446 млн долларов, из которых более 200 млн долларов пошли на политические кампании в Техасе. Однако поддерживаемые им кандидаты, включая Кена Пакстона в Техасе и Вивека Рамасвами в Огайо, потерпели поражение, пишет Politico.

Планы бизнесмена по строительству дата-центров в Техасе оказались под угрозой после неожиданной победы демократки Джины Инохосы над действующим губернатором штата Грегом Эбботтом.

«Космические дата-центры сейчас выглядят довольно привлекательно», – написал Маск в соцсети X. Он также в шутку добавил, что его лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали.

Издание отмечает, что Техас при Эбботте считался надежным местом для развития искусственного интеллекта на фоне протестов против строительства дата-центров в других регионах.

С переходом контроля над конгрессом США к демократам Маск рискует стать главной мишенью для партии, чьи представители уже требуют привлечь руководителей технологических компаний к ответственности.

Еще в начале октября издание FT сообщало, что Илон Маск стал крупнейшим донором Республиканской партии, потратив более 275 млн долларов на избирательные кампании по всей территории США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стоимость акций компаний SpaceX и Tesla снизилась более чем на 5% на фоне результатов промежуточных выборов.

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