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    4 ноября 2026, 23:45 • Новости дня

    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Bild: Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер, руководивший партией «Свободные избиратели», найден мертвым в одной из гостиниц Берлина, ему было 55 лет.

    Тело политика было обнаружено в отеле «Нойер Фриц» в районе Митте. Причина смерти на данный момент не установлена, пишет Bild.

    В среду политик должен был присутствовать на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели», лидером которой он являлся. Однако Айвангер пропустил церемонию, сославшись на плохое самочувствие.

    В правительстве Баварии и полиции Берлина подтвердили факт смерти.

    Хуберт Айвангер не был женат, но жил с местным политиком Таней Швайгер, от которой у него было двое сыновей.

    Айвангер родился в 1971 году. Он вырос на ферме и изучал сельское хозяйство в Университете прикладных наук Вайенштефана. Его политическая карьера началась в 2006 году: он является председателем отделения партии «Свободные избиратели Баварии» в этой земле. В 2010 году он занял пост федерального председателя своей партии.

    С 2018 года он занимал должность министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии, а также пост вице-премьера региона. Политик придерживался консервативных взглядов и был известен как критик решений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

    В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить пострадавший при пожаре бывший чайный домик Гитлера.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель обвинила правительство в невыполнении предвыборных обещаний.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ призвал немцев помнить об освободивших страну от нацизма русских

    Глава МИД ФРГ Вадефуль напомнил об освободивших страну от нацистов русских

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал немцев со смирением и благодарностью помнить о тех, кто освободил страну от нацизма, в том числе о русских.

    «Кто мы, немцы, такие, чтобы иметь смелость смотреть свысока», – сказал Вадефуль в подкасте журналистки Анне Виль, комментируя отношения с США, передает ТАСС.

    По его словам, немцам следует смотреть на освободителей «с некоторым восхищением, смирением и благодарностью». Вадефуль напомнил, что Германию от нацистов освободили американцы, британцы, французы и русские. «Да, впрочем, и украинцы, ведь тогда существовал Советский Союз», – заявил глава германской дипломатии.

    Ранее посол в Германии Сергей Нечаев указывал, что историческая память в ФРГ подвергается испытанию на прочность. По его словам, наблюдаются попытки замолчать ключевую роль Красной армии в разгроме нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом замглавы МИД Дмитрий Любинский сообщил о сознательном стремлении руководства Германии забыть уроки Второй мировой войны.

    В мае заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос об освободителях Германии от нацизма.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах.

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    4 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Bild: В 2024 году посольство Германии в Москве разработало план по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В 2024 году посольство Германии в Москве разработало неофициальный план по урегулированию конфликта на Украине, который предусматривает передачу территорий под управление ООН, сообщает Bild.

    По данным Bild, документ под названием Agriculture needs peace («Сельское хозяйство нуждается в мире») предусматривает передачу территорий под управление ООН на пять лет с последующим референдумом об их принадлежности России или Украине, передает ТАСС.

    Автором плана является бывший немецкий дипломат Мартин Ниссен, отвечавший в 2024 году за вопросы сельского хозяйства в посольстве Германии в Москве. Ниссен утверждает, что американские дипломаты положительно оценили инициативу, а о предложении были проинформированы канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

    В МИД Германии заявили, что переговоры по документу не проводились по поручению или согласованию с ведомством, а Писториус назвал план «частной инициативой» Ниссена. Сам Ниссен считает дорожную карту актуальной и сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

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    4 ноября 2026, 15:49 • Новости дня
    Суд в Германии добавил 19 заседаний по делу о подрыве «Северных потоков»

    Суд Гамбурга назначил 19 новых заседаний по делу о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести до июня 2027 года десятки дополнительных слушаний, посвященных рассмотрению дела о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Всего назначено 19 дополнительных слушаний, цитирует пресс-службу суда РИА «Новости».

    Напомним, взрывы на экспортных магистралях «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования, однако ни разу не получала данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Высшем земельном суде Гамбурга открылось третье заседание по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В прошлом месяце в инстанции завершилось первое слушание по этому процессу. В сентябре хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца по подозрению в соучастии в подрывах.

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    4 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    В АдГ назвали Мерца безумцем за решение выделить Украине еще 200 млн евро

    В АдГ осудили решение Мерца выделить Киеву зимнюю помощь на 200 млн евро

    Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    Политик назвал главу германского правительства безумцем из-за отправки денег налогоплательщиков другим странам, пишет ТАСС. «Неужели Фридрих Мерц совсем с ума сошел?» – возмутился Фронмайер в соцсети.

    Он добавил, что жители Германии уже не знают, как оплачивать свои счета, пока канцлер раздаривает бюджетные средства чужим государствам.

    Ранее агентство dpa со ссылкой на источники сообщило, что дополнительный зимний пакет помощи Украине со стороны ФРГ составит 200 млн евро. Из них 100 млн евро предоставит немецкий МИД, а остальную сумму выделит министерство экономического сотрудничества и развития. Эти средства должны помочь в обеспечении тепло- и энергоснабжения Украины в холодные месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц не стал отвечать на вопрос о дополнительных мерах поддержки Киева.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило документ с требованием остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

    В пятницу в Германии заявили о нарастании усталости от регулярных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

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    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Россотрудничество пообещало продолжить работу в ФРГ после закрытия Русского дома

    Россотрудничество решило продолжить работу в ФРГ после закрытия Русского дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия сохранит культурно-гуманитарные связи с Германией и найдет форматы для работы с соотечественниками, невзирая на закрытие Русского дома в Берлине, заявил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.

    «Мы им этого сделать не дадим, мы такого подарка им не сделаем. Мы продолжим работу с населением, мы продолжим работу с нашими соотечественниками, мы найдем форматы для этого и будем дальше работать», – передает слова Чайки ТАСС.

    Глава Россотрудничества отметил, что попытки отмены всего российского не принесли результата. По его словам, жители ФРГ выразили активную поддержку Русскому дому. Зная о закрытии, люди переводили деньги за курсы русского языка, называя это своей принципиальной позицией, добавил он.

    Чайка также подчеркнул, что сотрудники германской погранслужбы возмущались действиями властей ФРГ и отказались изымать аккредитации у покидавших страну работников учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в различных странах.

    Сотрудники закрытого Русского дома в Берлине вернулись в Москву.

    В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения.

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    4 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    Умер автор книг о Медвежонке и Тигренке писатель Янош

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий детский писатель и иллюстратор Янош (Хорст Эккерт) скончался в возрасте 95 лет на Тенерифе.

    Немецкий писатель и художник Янош, чье настоящее имя Хорст Эккерт, скончался во вторник на острове Тенерифе в возрасте 95 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    О смерти автора сообщил его издатель в Тюбингене Бернхард Файль. Янош приобрел мировую известность благодаря созданию детских книг с собственными иллюстрациями, которые начали завоевывать популярность у читателей по всему миру с 1970-х годов.

    Среди самых знаменитых произведений писателя выделяется сказка «О, как прекрасна Панама». Книга повествует о путешествии и приключениях неразлучных друзей – Медвежонка и Тигренка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    4 ноября 2026, 12:02 • Новости дня
    В Гамбурге продолжился суд по делу о подрыве «Северных потоков»

    Суд в Гамбурге начал третье заседание по делу о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Высшем земельном суде Гамбурга открылось третье заседание по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    На слушаниях выступят свидетели и эксперты. В частности, суд заслушает профессора Университета Бундесвера в Гамбурге, который расскажет о влиянии выброса газа на судоходство, а сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции (БКА) объяснит, как следователи вышли на след яхты «Андромеда», пишет ТАСС.

    На втором заседании судья Анна Майер-Геринг отклонила просьбу защиты прекратить уголовное преследование бывшего офицера сил специального назначения ВСУ Сергея Кузнецова. Адвокаты настаивали, что он связан подпиской о неразглашении украинской военной тайны, но суд указал, что немецкое правосудие не ограничено нормами других государств.

    Кузнецов обвиняется в военном преступлении, взрывах и нарушении работы общественных предприятий. По версии следствия, он руководил группой диверсантов на «Андромеде». Он был задержан в августе 2025 года в Италии, в немецких СМИ утверждали, что в перехваченных разговорах во время экстрадиции он признал связь с СБУ. Суд назначил 24 заседания до конца января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Высшем земельном суде Гамбурга завершилось первое слушание по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Прокурор назвал власти Украины заказчиками диверсий.

    До этого хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в диверсиях.

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    4 ноября 2026, 10:54 • Новости дня
    Прибыль автоконцерна BMW за девять месяцев упала на треть

    Прибыль германского автоконцерна BMW за девять месяцев упала на 35,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Прибыль германского автомобильного концерна BMW за первые девять месяцев текущего года снизилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне кризиса в отрасли.

    По итогам первых девяти месяцев года прибыль германского автомобильного концерна до вычета процентов и налогов составила 5,2 млрд евро, показав худший результат с 2020 года, передает ТАСС.

    Чистая прибыль компании за этот период достигла 4,3 млрд евро, что на 24% меньше показателей прошлого года. Оборот автопроизводителя сократился на 7,3% и составил 92,7 млрд евро.

    Падение показателей происходит на фоне общего кризиса автомобильной промышленности Германии. Негативное влияние на отрасль оказывают последствия пандемии, резкий рост цен на энергоносители с 2022 года и возросшая конкуренция со стороны китайских производителей. Ситуацию также осложняют торговые пошлины США и кризис на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек с 2019 года.

    Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3%.

    Летом экономический кризис и нехватка кадров привели к прекращению работы почти 200 тыс. предприятий в Германии.

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    4 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Подрывники «Северных потоков» арендовали самую большую яхту за наличные

    Полиция ФРГ: Аренду яхты для подрыва «Северных потоков» оплатили наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв газопроводов «Северный поток», заплатили за аренду 15,5-метровой яхты «Андромеда» 11 тыс. евро, сообщил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии.

    Судно было арендовано в Ростоке на севере Германии с 27 августа 2022 года, при этом большую часть суммы за фрахт злоумышленники оплатили наличными деньгами, передает РИА «Новости».

    «Им предложили самую большую яхту, какая была», – заявил выступающий в качестве свидетеля в Высшем земельном суде Гамбурга сотрудник ведомства.

    По его словам, диверсантам предоставили парусную яхту, рассчитанную максимум на 11 пассажиров и оборудованную шестью каютами. Согласно материалам следствия, изначально находиться на борту планировали семь человек.

    Суд по делу о подрыве «Северных потоков» в отношении обвиняемого в координации диверсионной группы гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению газопроводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал проведение десятков дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    В сентябре постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах.

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    4 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    В бундестаге признали отсутствие в Евросоюзе единой позиции по России

    Глава комитета бундестага: ЕС далек от единой позиции по переговорам с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз пока далек от способности выступать единым фронтом во внешней политике, особенно в вопросе переговоров с Россией, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет.

    «Что касается единого голоса во внешней политике – да, до этого нам еще очень далеко. И в ближневосточном конфликте, и в вопросе о том, как вести переговоры с Россией», – заявил он в эфире телеканалу Welt.

    По его словам, Европе следует снижать зависимость от Вашингтона и укреплять свою обороноспособность вне зависимости от итогов промежуточных выборов в США. Лашет отметил, что Дональд Трамп сохранит влияние на внешнюю политику, включая возможность сокращать помощь Украине и накладывать вето на поддержку Киева, передает РИА «Новости».

    Лашет также сообщил о разговоре с Владимиром Зеленским, который «готовится к тому, что Украина должна будет самостоятельно, совместно с европейцами, вносить свой вклад». По его словам, Зеленский рассчитывает на поддержку американцев и возлагает надежды на переговоры в Абу-Даби на следующей неделе, где также будут присутствовать представители США.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что стороны обсудят гарантии безопасности, деэскалацию и шаги к мирному урегулированию. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Во вторник европейские страны запланировали проведение военных учений в Польше.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    4 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    В Германии признали нехватку ракет для ЗРК Patriot

    Глава МИД ФРГ Вадефуль признал дефицит ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    У западных стран не осталось достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Киеву, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    «Что касается поставок [ракет для] Patriot, то их в действительности очень мало», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что проблема касается не только США, но и других стран, которые располагают резервами, но не предоставляют их Украине.

    При этом Вадефуль добавил, что министр обороны Германии Борис Писториус приложил значительные усилия для передачи средств ПВО Киеву из запасов Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Германия предложила США развернуть на европейской территории производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом американские СМИ написали об острой нехватке боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны Patriot у украинской армии.

    Ранее Владимир Зеленский признал наличие у Украины критического дефицита ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

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    4 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    Глава МИД Германии сообщил о планах сохранить тесное сотрудничество с США

    МИД Германии решил сохранить партнерство с США после победы демократов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о стремлении Берлина поддерживать плотное взаимодействие с Вашингтоном после победы Демократической партии на промежуточных выборах в американский конгресс.

    Вадефуль заявил, что Германия хочет сохранить тесное сотрудничество с США после успеха демократов на выборах в конгресс, несмотря на возможные изменения американского политического курса, передает РИА «Новости».

    «Для Германии это означает как преемственность, так и перемены. Что касается преемственности, то тесное сотрудничество с правительством США, поиск общих интересов и стремление к компромиссам останутся центральными опорами внешней политики и политики безопасности Германии», – сказал Вадефуль.

    Министр отметил заинтересованность Берлина в недопущении глубоких разногласий с Вашингтоном. ФРГ продолжит контакты с американским правительством и конгрессом, политический курс которого может измениться после победы демократов. В ходе предвыборной кампании активно обсуждались тарифная политика, война с Ираном, стоимость жизни и защита цепочек поставок.

    В среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отказался бороться за пост лидера республиканского меньшинства в конгрессе США после поражения партии.

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