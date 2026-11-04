Стало известно место похорон актера Ивана Скицана

Семья решила похоронить актера Скицана в Нижегородской области

Tекст: Катерина Туманова

«Похороны пройдут на родине, в поселке Сява Нижегородской области», – приводит слова родственницы покойного РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Скицан скончался после продолжительной болезни.

«Его увезли по скорой, и из больницы не вышел, не спасли», – рассказали в семье.

Иван Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. В 2010 году вошел в труппу МХАТ им. Горького, служил в Театре на Юго-Западе и преподавал в Детской музыкальной школе им. К. В. Молчанова.

Среди его театральных работ – Тибальт в «Ромео и Джульетте» и Фортинбрас в «Гамлете» Валерия Беляковича, сержант Лбов в «Зойкиной квартире» Татьяны Дорониной и другие роли.

Наибольшую известность ему принесли роли в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и сериалах «Маргоша» (2008) и «Ранетки» (2010).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья Скицана сообщила о его смерти в больнице в возрасте 39 лет.