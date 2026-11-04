При атаке дронов на Брянскую область пострадали четыре человека

Губернатор: Четыре человека ранены дронами в Брянской области

Tекст: Катерина Туманова

«В результате удара вражеского дрона-камикадзе по пгт Климово осколочные ранения получили двое мужчин. Осколками поврежден магазин. Вблизи с. Могилёвцы Климовского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое мирных жителей», – написал он в Max-канале.

Ковальчук добавил, что при атаке еще одного БПЛА в селе Сачковичи Климовского района повреждены жилой дом и легковой автомобиль, обошлось без пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ковальчук сообщил о ранении пассажира в результате взрыва украинского дрона над гражданским микроавтобусом.

В октябре женщина получила ранения в результате атаки ВСУ на поселок Белая Березка. При подрыве на взрывном устройстве, сброшенном ВСУ, в регионе погиб 48-летний мужчина.