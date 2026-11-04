ВОЗ: ДР Конго столкнулась с худшей эпидемией холеры

ВОЗ: В ДР Конго зарегистрировано более 60 тыс. случаев холеры

Tекст: Катерина Туманова

«В ДРК также наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры: с начала текущего года зарегистрировано более 60 тыс. случаев заболевания и 1,8 тыс. смертельных исходов», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

Существует риск заражения реки Конго и передачи вируса через нее в столицу страны Киншасу.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что тревожная ситуация из-за холеры наблюдается в провинции Танганьика на юго-востоке страны. С января там зарегистрировали свыше 6,3 тыс. случаев заражения, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.

Там же выявлен один из самых высоких показателей смертности от болезни. Ситуация усугубляется продолжающимся распространением вируса Эбола в ДРК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями.

В сентябре ВОЗ сообщала, что смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня.

В конце октября в ДР Конго умерло более 5 тыс. человек от лихорадки Эбола.