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    4 ноября 2026, 22:44 • Новости дня

    ВОЗ: ДР Конго столкнулась с худшей эпидемией холеры

    ВОЗ: В ДР Конго зарегистрировано более 60 тыс. случаев холеры

    Tекст: Катерина Туманова

    В Демократической Республике Конго наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры с более чем 60 тыс. зараженных, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «В ДРК также наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры: с начала текущего года зарегистрировано более 60 тыс. случаев заболевания и 1,8 тыс. смертельных исходов», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

    Существует риск заражения реки Конго и передачи вируса через нее в столицу страны Киншасу.

    Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что тревожная ситуация из-за холеры наблюдается в провинции Танганьика на юго-востоке страны. С января там зарегистрировали свыше 6,3 тыс. случаев заражения, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.

    Там же выявлен один из самых высоких показателей смертности от болезни. Ситуация усугубляется продолжающимся распространением вируса Эбола в ДРК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями.

    В сентябре ВОЗ сообщала, что смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня.

    В конце октября в ДР Конго умерло более 5 тыс. человек от лихорадки Эбола.

    2 ноября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память

    В Нидерландах доказали пользу употребления арахиса для работы мозга

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что ежедневное употребление несоленого арахиса улучшает реакцию мозга на инсулин и поддерживает память у пожилых людей.

    Ежедневное употребление 60 граммов несоленого жареного арахиса на протяжении 16 недель улучшает чувствительность к инсулину в участках правого полушария мозга, отвечающих за память. К такому выводу пришли специалисты Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

    В исследовании участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый участник прошел два этапа: на одном ел арахис, обжаренный с кожицей, на другом полностью исключал его из рациона. Порядок этапов определяли случайным образом. Так ученые смогли сравнить реакцию мозга одних и тех же людей при разном питании.

    Чтобы оценить чувствительность мозга к инсулину, добровольцам вводили гормон через нос и с помощью МРТ отслеживали, как меняется кровоток. После периода употребления арахиса ученые зафиксировали более выраженный отклик в нескольких участках правого полушария, в том числе в части гиппокампа – структуры, участвующей в формировании воспоминаний.

    По словам старшего автора работы Петера Йориса, инсулин помогает нервным клеткам обмениваться сигналами. С возрастом мозг может слабее реагировать на этот гормон, что связывают с ухудшением памяти. В предыдущей работе его группа установила, что после 16 недель употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а результаты теста на словесную память улучшились на 5,8%. Новые данные предлагают возможное объяснение этих изменений, но не доказывают, что арахис предотвращает возрастные нарушения памяти или болезнь Альцгеймера.

    «Гормон инсулин играет важную роль в мозге, где он поддерживает память и другие когнитивные процессы. С возрастом мозг может стать менее восприимчивым к инсулину, что связано со снижением когнитивных способностей», – пояснил старший автор исследования Питер Йорис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила о пользе морепродуктов, орехов и горького шоколада для стимулирования работы мозга. В июле специалисты Федерального медико-биологического агентства России рассказали о появлении первых признаков старения мозга в 40 лет. В июне ученые отметили важность активной социальной жизни для сохранения ясного ума в глубокой старости.

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    2 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Врач перечислил наиболее вредные для сердца продукты

    Невролог Маматов: Вреднее всего для сердца соленые снеки и высококалорийная еда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Здоровье сердца зависит от всего рациона и образа жизни, однако есть пять факторов риска в питании, которые стоит минимизировать, рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

    Среди главных врагов сердца врач назвал переработанное мясо: колбасы, сосиски и бекон, содержащие много соли и насыщенных жиров. Второй фактор риска – избыток соли, который способствует повышению артериального давления. Врач посоветовал реже есть вяленую рыбу, чипсы и сухарики, пишет «Газета.Ru».

    Третьим врагом Маматов назвал сладкие газировки, избыток которых ведет к набору веса и нарушениям обмена веществ. Четвертый фактор – продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как жирное мясо, сало, сливочное масло, жирные сыры и сливки. Они могут повышать уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск атеросклероза.

    Пятым фактором риска врач назвал ультрапереработанную пищу, если она становится основой рациона и вытесняет овощи, фрукты, злаки и бобовые. «Сердце невозможно защитить одним полезным продуктом. Важна вся система: питание, физическая активность, сон, масса тела, артериальное давление, уровень холестерина, курение и другие факторы риска», – заключил Маматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые выявили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков. В сентябре диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В августе эксперты Роскачества рекомендовали здоровым людям употреблять не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач-эндокринолог назвала крадущее 20 лет жизни состояние

    Эндокринолог Морозова: Метаболический синдром сокращает жизнь на 20 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-эндокринолог Галина Морозова заявила, что метаболический синдром может сократить продолжительность жизни на 10-20 лет.

    По словам Морозовой, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ, которые развиваются из-за снижения чувствительности тканей к инсулину, передают СМИLenta.ru.

    «Эти состояния 10-20 лет украдут у вас из жизни», – предупредила Морозова в эфире канала «Россия 1».

    Она также отметила, что метаболический синдром провоцирует развитие опасных хронических заболеваний, включая сахарный диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни.

    Директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева сообщила о связи роста случаев сахарного диабета второго типа с неправильным пищевым поведением.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    3 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

    Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.

    «На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

    Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

    По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

    В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.

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    3 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост числа смертей от рака шейки матки

    Nature Medicine: К 2050 году смертность от рака шейки матки может вырасти на 39%

    Tекст: Дарья Григоренко

    К 2050 году количество смертей от рака шейки матки в мире может вырасти почти на 40%, а заболеваемость – на 20%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

    «Несмотря на то, что рак шейки матки в значительной степени можно предотвратить, он по-прежнему остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин во всем мире», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

    Специалисты в рамках проекта Global Burden of Disease проанализировали медицинскую статистику 204 стран за 1990–2023 годы и на основе выявленных тенденций построили прогноз до 2050 года.

    По оценкам ученых, в 2023 году в мире зарегистрировали около 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. Ожидается, что к 2050 году эти показатели вырастут до 1,08 млн диагнозов и 522 тыс. смертей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве предсказали рост числа случаев рака в России к 2050 году на 15,9%.

    В сентябре ученые назвали инфекции причиной 12% случаев онкологии в мире.

    В июле во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком в Европе и России из-за старения населения.

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    3 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    В Минздраве назвали главное препятствие для отказа от курения

    Замглавы Минздрава Котова заявила о сложности отказа от курения среди курящих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказаться от вредных привычек значительно сложнее в коллективе или семье, где другие люди продолжают им следовать, заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

    Отказ от курения или переход на правильное питание дается человеку гораздо труднее, если он находится в окружении людей с вредными привычками, цитирует Котову РИА «Новости».

    «Очень сложно бросить курить в коллективе, где все курят, или в семье, где курят, и вот навсегда решить отказаться от курения. Даже если решил, очень сложно. Сложно такую привычку удержать», – отметила она.

    Заместитель министра добавила, что аналогичная ситуация складывается и с правильным питанием. По ее словам, придерживаться здорового рациона тяжело в тех местах, где недоступна покупка полезных продуктов, таких как свежие овощи и фрукты.

    До этого Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности.

    В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Глава ведомства назвал старение населения одним из главных вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья.

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    3 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Больная раком блогер Лерчек начала повторный курс химиотерапии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии в московской клинической больнице №62.

    Лечение проходит в государственном медицинском учреждении по полису ОМС после наблюдения в НМИЦ онкологии имени Блохина. Химиотерапия является промежуточным этапом перед вылетом в Китай, где Чекалина рассчитывает получить вакцину для борьбы с онкологическим заболеванием, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии… Кстати, в этот раз я в государственной поликлинике №62. После Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», – сказала Чекалина.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. Ранее адвокат Константин Третьяков отмечал, что защита запросила у суда разрешение на поездку в Китай для лечения по официальному приглашению клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу защита Чекалиной обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения.

    В среду Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В прошлом месяце Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

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    3 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    Минздрав Израиля заподозрил вирус Эбола у вернувшихся из ДР Конго граждан

    Минздрав Израиля: У двух вернувшихся из ДР Конго граждан заподозрили Эболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух граждан на наличие вируса Эбола после их возвращения из Демократической Республики Конго с повышенной температурой.

    Сейчас пациенты изолированы в соответствии с установленными медицинскими процедурами, пишет РИА «Новости». «Поступила информация о двух людях с подозрением на заражение вирусом Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго. По возвращении у них поднялась температура. На данном этапе это лишь подозрение. Проводятся необходимые проверки», – сообщили в ведомстве.

    На данный момент в Израиле не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой. При этом в период нынешней вспышки заболевания в ДРК израильские врачи неоднократно проверяли пациентов с подозрением на вирус. Министерство здравоохранения призвало население воздержаться от поездок в районы активной передачи инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении смертности от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго уровня 51,6%.

    В субботу число умерших от заболевания в ходе нынешней вспышки в этой стране превысило 5 тыс. человек.

    Ранее жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Смертность от Эболы в ДР Конго превысила 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Смертность от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигла 51,6%, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве.

    Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло 10 414 человек, количество смертей составило 5 372. Таким образом, показатель смертности вырос до 51,6%, тогда как в отчетах минувшей недели он составлял 48,6%, передает ТАСС.

    В институте уточнили, что значительный рост числа зарегистрированных смертей обусловлен ретроспективной корректировкой данных, которую провели совместно местная группа по обработке информации и команда по борьбе со вспышкой в провинции Итури, а не резким скачком смертности за один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в ходе вспышки Эболы в Демократической Республике Конго число умерших превысило 5 тыс. человек.

    На прошлой неделе медработник, участвовавший в борьбе с заболеванием, был убит недовольными процедурами местными жителями.

    В начале прошлого месяца количество инфицированных в стране достигло 8,5 тыс. человек.

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    3 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Минздрав перечислил разрушающие здоровье россиян вредные привычки

    Замминистра здравоохранения Котова: Неправильное питание разрушает здоровье

    Заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова отнесла к главным вредным привычкам злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и недостаток физической активности.

    Котова заявила, что образ жизни человека определяет состояние его здоровья на 60%, в то время как генетика влияет на развитие заболеваний лишь на 15%, передает РИА «Новости».

    «Давайте еще раз обозначим, какие привычки здоровые, какие привычки вредные. Вот мы каждый раз об этом говорим, но тема очень сложная, многогранная. Злоупотребление алкоголем – один. Табакокурение – два. Нерациональное питание и недостаточная двигательная активность», – сказала Котова в ходе конгресса «Национальное здравоохранение».

    Замминистра пояснила, что россияне потребляют слишком много сахара, кондитерских изделий и углеводов. При этом в рационе граждан наблюдается нехватка овощей, фруктов и клетчатки, а также переизбыток соли.

    Кроме того, в рамках профильного национального проекта в России создадут более 600 центров медицины здорового долголетия. Специалисты учреждений будут определять тип старения пациентов, составлять персональные планы ведения здорового образа жизни и оказывать психологическую поддержку при избавлении от зависимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сокращении продолжительности жизни из-за ожирения.

    Мурашко назвал старение населения одним из главных вызовов в сфере охраны здоровья россиян.

    Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева сообщила о высокой вероятности дожить до ста лет при отказе от вредных привычек.

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    2 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Детский развлекательный центр на Ямале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа 17 детей заразились острой кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра «Космолэнд», сообщило управление Роспотребнадзора по округу.

    Работа игрового центра приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО. «В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции у несовершеннолетних, посещавших детский развлекательный центр «Космолэнд» <...>, проведены санитарно-эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей», – говорится в публикации.

    Проверки подтвердили грубые нарушения санитарного законодательства. У работников отсутствовали медицинские книжки, в помещениях царила антисанитария, была найдена просроченная еда. Лабораторное исследование питьевой воды из кулеров показало несоответствие микробиологическим показателям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В прошлом месяце в Алма-Ате десятки детей оказались в больнице с симптомами острой кишечной инфекции после массового отравления в Республиканской физико-математической школе.

    В марте учащиеся четвертого класса одной из московских школ пожаловались на сильные боли в животе после утреннего приема пищи.

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