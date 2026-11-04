Хинштейн сообщил о раненом дроном ВСУ жителе Суджи

В Судже 69-летний мужчина получил ранения при ударе дрона ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«В результате удара вражеского беспилотника пострадал 69-летний Василий Сергеевич. У него сочетанное осколочное ранение живота и левой ноги. На месте ему оказана первая помощь», – написал он в Max-канале.

Хинштейн уточнил, что пострадавший самостоятельно направился в Курскую областную больницу для прохождения лечения. Губернатор подчеркнул, что курские врачи сделают все возможное для выздоровления пациента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 64-летний мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в селе Черницыно Курской области. В четверг Хинштейн сообщил о ранении пяти человек в результате массированной атаки дронов. В октябре женщина получила ранения при ударе дрона по сахарному заводу в Курской области.