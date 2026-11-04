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    4 ноября 2026, 21:48 • Новости дня

    Подрывники «Северных потоков» арендовали самую большую яхту за наличные

    Полиция ФРГ: Аренду яхты для подрыва «Северных потоков» оплатили наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв газопроводов «Северный поток», заплатили за аренду 15,5-метровой яхты «Андромеда» 11 тыс. евро, сообщил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии.

    Судно было арендовано в Ростоке на севере Германии с 27 августа 2022 года, при этом большую часть суммы за фрахт злоумышленники оплатили наличными деньгами, передает РИА «Новости».

    «Им предложили самую большую яхту, какая была», – заявил выступающий в качестве свидетеля в Высшем земельном суде Гамбурга сотрудник ведомства.

    По его словам, диверсантам предоставили парусную яхту, рассчитанную максимум на 11 пассажиров и оборудованную шестью каютами. Согласно материалам следствия, изначально находиться на борту планировали семь человек.

    Суд по делу о подрыве «Северных потоков» в отношении обвиняемого в координации диверсионной группы гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению газопроводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал проведение десятков дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    В сентябре постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    3 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Bild: Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания, пишет Bild.

    Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, приводя еду в негодность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. «После хакерских атак на холодильные витрины в супермаркетах Франции, Бельгии и Швеции теперь это коснулось и Германии… Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

    В одном из магазинов в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в системах охлаждения была повышена до 50 градусов. К расследованию инцидента подключились специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью.

    Согласно предварительным выводам экспертов, под удар попали преимущественно устаревшие модели холодильного оборудования, производители которых прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности. Общее число пострадавших торговых точек и точная сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    Напомним, хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    3 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

    Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется от его организации из-за участия россиян.

    «Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.

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    3 ноября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о том, что еще может сделать Берлин для поддержки Киева.

    «Что может Германия еще больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС. Канцлер напомнил, что ФРГ предоставляет наибольшую поддержку Киеву, и пообещал продолжить ее предоставлять до окончания конфликта.

    При этом он подчеркнул, что ответственность несут «все европейцы, не только немцы». Мерц напомнил о договоренности НАТО выделить Украине военную помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году. «Мы должны побеспокоиться о том, чтобы все партнеры выполнили это обязательство», – указал он.

    «Исход этой войны будет определять европейскую безопасность в течение долгого времени», – заключил канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

    На прошлой неделе в Германии заявили об усталости от постоянных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

    В прошлом месяце Мерц в ходе визита в Киев заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений на Украину.

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    3 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца»

    Немецкого евродепутата от АдГ Бакхейта внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европейского парламента и член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Бакхейт оказался в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец».

    Ресурс обвиняет парламентария в публичной поддержке России, участии в «актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, передает РИА «Новости».

    Причиной внесения депутата в базу портала стали его выступления с критикой санкций против России и отказа от российского газа. Кроме того, Бакхейт выступал против поставок немецкого оружия Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат Европейского парламента от Словакии Юдита Лашшакова попала в базу данных украинского портала «Миротворец».

    В прошлом месяце бывшего депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина включили в базу сайта за публичную поддержку России.

    Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский оказался в базе скандально известного украинского ресурса из-за поездки в Мариуполь.

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    2 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Германии подтвердило задержку поставок новых вертолетов Airbus H145

    Der Spiegel: Бундесвер отложил ввод в эксплуатацию новых вертолетов Airbus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Германии признало наличие проблем и задержек с вводом в эксплуатацию новых легких боевых вертолетов Airbus H145 для нужд армии.

    Военное ведомство ФРГ подтвердило отставание от графика при закупке новых боевых машин, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «Проблемы и задержки нам известны. Мы находимся в тесном контакте с Федеральной счетной палатой», – заявил представитель Минобороны ФРГ.

    Он подчеркнул, что график поставок существует, однако решающее значение имеет прогресс в обеспечении боевых возможностей машин, а обязательства по исправлению ситуации лежат исключительно на производителях.

    По данным журнала, Федеральная счетная палата ФРГ подвергла резкой критике Минобороны за просчеты в реализации проекта. Из-за трудностей с сертификацией боеприпасов армия получит вертолеты, которые смогут летать, но в обозримом будущем не смогут стрелять. В результате Берлин рискует не выполнить собственные обязательства по предоставлению в распоряжение НАТО боеспособных легких вертолетов к 2029 году.

    В 2023 году компания Airbus получила контракт на 2,5 млрд евро, по которому до конца 2028 года должна была создать военный вариант гражданского вертолета H145M. Минобороны рассчитывало, что переоборудовать готовую модель будет быстрее и эффективнее, однако Бундесвер недооценил расходы на эти работы. В итоге в предварительной конфигурации армия получит машину, пригодную лишь для учебных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бундесвер запланировал закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение приобрести для армии 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    В мае сообщалось о нехватке персонала и уязвимости размещенной в Литве бригады бундесвера из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger.

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    3 ноября 2026, 12:07 • Новости дня
    Немецкая компания Schaeffler решила сократить тысячи рабочих мест в Европе

    WSJ: Немецкая компания Schaeffler сократит 3460 рабочих мест в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler объявил о планах сократить 3460 рабочих мест в Европе на фоне углубляющегося кризиса в автомобильной промышленности.

    Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler объявил о планах сократить 3460 рабочих мест в Европе на фоне углубляющегося кризиса в автомобильной промышленности, пишет The Wall Street Journal.

    В компании уточнили, что 2660 увольнений затронут сотрудников в Германии. Кроме того, на территории страны будут закрыты четыре предприятия.

    Сокращения затронут около 3,2% от общей численности персонала компании в мире. В Schaeffler объяснили это решение сложной экономической ситуацией, ухудшением состояния рынка и растущей конкуренцией. Спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания снизился, а переход на электромобили задерживается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек.

    В сентябре немецкий химический концерн Evonik объявил о сокращении более 3 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в отрасли.

    В том же месяце автогигант Volkswagen запланировал сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах дочерней компании Porsche.

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    2 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков в ФРГ

    Канцлер Германии Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал жестко пресекать любые проявления насилия после массовых беспорядков в городах страны, пообещав нулевую толерантность к правонарушителям.

    Мерц заявил, что правительство не проявит никакой толерантности к участникам массовых беспорядков, произошедших в минувшие выходные в ряде городов ФРГ, передает ТАСС. «Насилию нет места на наших улицах, и мое правительство не проявит здесь никакой толерантности. Тот, кто нападает на полицейских и спасателей и грабит магазины, совершает покушение на нашу свободу, глумится над обществом и законными интересами молодежи», – подчеркнул он.

    Глава правительства выразил благодарность силовикам за образцовые действия и отметил мирный характер участия абсолютного большинства молодых людей в демонстрациях. По его словам, политическая активность молодого поколения и беспокойство о будущем совпадают с позицией кабинета министров. Власти стремятся обеспечить молодежи стабильность и не допустить перекладывания на нее издержек стареющего общества.

    Вместе с тем канцлер признал наличие проблем в жилищной сфере и указал на необходимость разгрузить бюджеты для увеличения инвестиций федеральных земель в образование. Эти вопросы остаются приоритетными для правительства, а министр образования ФРГ Карин Прин продолжит диалог с молодежью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригрозил суровым наказанием участникам массовых беспорядков во Франкфурте-на-Майне.

    В воскресенье акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

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    2 ноября 2026, 16:18 • Новости дня
    Военно-транспортный самолет ФРГ второй раз за день пролетел у Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M Atlas второй раз за день совершил полет неподалеку от границ Калининградской области.

    Воздушное судно вылетело из Литвы и направилось на юго-запад. Около 15:42 мск самолет находился менее чем в 200 км от российского региона, передает РИА «Новости».

    После этого борт взял курс на юг, пролетая над территорией Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские самолеты-разведчики заметили у границ Калининградской области.

    На прошлой неделе вблизи российского региона пролетел военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии.

    В конце прошлого месяца словацкий военный борт Alenia C-27J Spartan совершил два полета за сутки неподалеку от границ Калининградской области.

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    3 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Предполагаемого заказчика поджога терминала Starlink в Польше задержали в ФРГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие правоохранительные органы задержали гражданина Турции, подозреваемого в организации поджога терминала спутниковой связи Starlink на территории Польши.

    Задержанный в федеральной земле Баден-Вюртемберг мужчина подозревается в подготовке террористического акта. Арест был произведен во вторник по запросу польской стороны в районе города Ройтлинген, передает ТАСС со ссылкой на земельное ведомство по уголовным делам.

    По версии следствия, предполагаемый заказчик поручил двум своим соотечественникам сжечь польский терминал спутниковой связи. Исполнители преступления были задержаны на территории Германии в середине октября, в настоящее время готовится их экстрадиция в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек из-за попытки поджечь оборудование Starlink.

    В прошлом месяце польский премьер-министр Дональд Туск заявил об аресте немецкой полицией двух граждан Турции по подозрению в поджоге.

    В сентябре радиостанция RMF FM сообщила о поджоге в Польше наземного шлюза спутниковой связи Starlink.

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    2 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Хакеры атаковали смартфоны депутатов Бундестага и членов правительства Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестные злоумышленники попытались взломать смартфоны депутатов Бундестага и членов федерального правительства, сообщил министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер.

    «Речь идет о сообщении от Apple о том, что определенные устройства могли быть скомпрометированы так называемым шпионским ПО», – приводит слова Вильдбергера Bild.

    По данным Федерального ведомства по информационной безопасности Германии (BSI), с 29 октября на несколько iPhone пришло уведомление от Apple об угрозе кибератаки с использованием шпионской программы, разработанной коммерческими поставщиками. В ведомстве рекомендовали пострадавшим политикам исходить из того, что их устройства могут быть скомпрометированы.

    Ожидается, что инцидент станет одной из тем обсуждения на открывающемся в понедельник в Берлине Цифровом саммите правительства Германии. Вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам читать зашифрованные сообщения, отслеживать местоположение, а также тайно включать микрофон и камеру устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке.

    В августе владельцы устройств на базе Android из более чем 26 стран столкнулись со шпионским программным обеспечением DragonDoll.

    В июле внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского дипломата для разъяснения позиции Берлина на фоне обвинений в хакерских атаках.

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    2 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Оборот розничной торговли в Германии рухнул на фоне конфликта в Иране

    В Германии в сентябре зафиксировали резкий спад оборотов в розничной торговле

    Tекст: Мария Иванова

    Оборот розничной торговли в Германии в сентябре неожиданно снизился в реальном выражении на 2% по сравнению с августом.

    Снижение оборота розничной торговли в Германии относительно сентября 2025 года составило 2,3% в реальном выражении, передает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

    Оборот автозаправок за год упал на 9,3% в реальном выражении. При этом номинальный оборот продаж АЗС вырос на 16,2% из-за резкого роста цен на топливо на фоне войны США против Ирана.

    Темпы снижения оборотов розничной торговли оказались неожиданными, поскольку аналитики прогнозировали спад всего на 0,4%, пишет Reuters. «Это статистический шок на старте недели <…> Для текущего квартала это означает значительное снижение оборотов», – заявил агентству экономист банка Bethmann HAL Александер Крюгер.

    По его словам, сентябрьская динамика в розничной торговле демонстрирует, что последствия войны США против Ирана для германского рынка только начинают отражаться в статистике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    В прошлом месяце цены на нефть снизились на фоне планов стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы дизеля.

    В марте немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за угрозы взрывного роста стоимости горючего.

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    2 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Полиция оцепила захваченное активистами здание Гамбургского университета

    Bild: Спецназ оцепил забаррикадированный активистами Гамбургский университет

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная полицейская операция началась в Гамбургском университете после захвата здания факультета десятками активистов в масках.

    Около 50 человек забаррикадировали входы в учебный корпус строительными заграждениями и мусорными контейнерами, пишет Bild.

    Участники акции скандируют антиполицейские лозунги и держат палестинские флаги, а на плакатах требуют освобождения угнетенных народов. Район проведения протеста оцепили бойцы спецназа, на место прибыли подразделения по фиксации правонарушений. Отдельные протестующие оказали сопротивление силовикам, отмечает ТАСС.

    Блокирование факультета связано с протестом против перераспределения бюджетных средств в пользу военной промышленности в ущерб сфере образования, сообщила участница акции агентству DPA.

    Изначально массовое мероприятие не было согласовано с властями, однако позже организаторы подали официальное уведомление в правоохранительные органы. Связь акции с прошедшими в выходные городскими беспорядками пока не установлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции.

    В субботу немецкая полиция применила перцовый газ к участникам молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    В четверг активисты забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон.

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