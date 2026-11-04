Подрывники «Северных потоков» арендовали самую большую яхту за наличные

Полиция ФРГ: Аренду яхты для подрыва «Северных потоков» оплатили наличными

Tекст: Мария Иванова

Судно было арендовано в Ростоке на севере Германии с 27 августа 2022 года, при этом большую часть суммы за фрахт злоумышленники оплатили наличными деньгами, передает РИА «Новости».

«Им предложили самую большую яхту, какая была», – заявил выступающий в качестве свидетеля в Высшем земельном суде Гамбурга сотрудник ведомства.

По его словам, диверсантам предоставили парусную яхту, рассчитанную максимум на 11 пассажиров и оборудованную шестью каютами. Согласно материалам следствия, изначально находиться на борту планировали семь человек.

Суд по делу о подрыве «Северных потоков» в отношении обвиняемого в координации диверсионной группы гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению газопроводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал проведение десятков дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

В прошлом месяце обвиняемый в подрыве гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

В сентябре постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах.