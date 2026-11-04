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    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня

    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

    4 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов

    В IIHF назвали недооцененными проблемы из-за допуска сборной России к турнирам

    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международная федерация хоккея заявила, что трудности, возникающие в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд на международные турниры, оказались значительно недооценены.

    Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает анализировать последствия постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    «Немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований», – говорится в заявлении организации.

    В IIHF отметили, что глобальное влияние решения суда и проблемы, которые оно создает для всех участников, были значительно недооценены.

    В федерации подчеркнули несогласие с решением CAS и намерение продолжить диалог с национальными ассоциациями для поиска выхода из ситуации. Главными приоритетами названы безопасность спортсменов и болельщиков, а также бесперебойное проведение соревнований.

    Ранее суд обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии. После этого об отказе играть с россиянами заявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, а Канада отказалась выдавать спортсменам визы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о допуске российских сборных к международным турнирам.

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    4 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов

    МИД: Отказ Канады в визах российским спортсменам нарушает Олимпийскую хартию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам является грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Отказ канадского правительства пускать спортсменов из России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира нарушает регламент Международной федерации хоккея (IIHF), говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Таким образом, правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира. Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнула Захарова.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборной России участвовать в турнирах IIHF. В ответ федерации хоккея Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании отказались играть с россиянами, а Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Международная федерация хоккея сообщила о недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

    Во вторник сборная Швеции отказалась проводить матчи против команды России на чемпионатах мира.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия в ООН назвала кураторов украинского сайта «Миротворец»

    Москва указала ООН на использование «Миротворцем» западных серверов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский экстремистский ресурс «Миротворец», публикующий персональные данные неугодных Киеву лиц, функционирует с использованием инфраструктуры западных провайдеров, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский.

    «По-прежнему функционирует одиозный интернет-ресурс «Миротворец», содержащий персональные данные неугодных Киеву лиц, включая журналистов, а также несовершеннолетних детей», – заявил дипломат в ходе заседания Четвертого комитета 81-й сессии ГА ООН по теме «Вопросы, касающиеся информации».

    В диппредставительстве выразили особую обеспокоенность физической безопасностью российских журналистов. В 2025 году в результате атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, включая Александра Мартемьянова, Александра Федорчака и Андрея Панова, а также водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Александра Сиркели.

    Международные структуры при этом демонстрируют избирательный подход к защите журналистов, потворствуя сохранению атмосферы безнаказанности и дискредитируя институт международной защиты журналистов, заключили в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца».  Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца».

    Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца».

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    3 ноября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генсек ООН потребовал прекратить атаки ВСУ на российские энергообъекты

    Гутерриш призвал немедленно прекратить атаки ВСУ на энергообъекты России

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с атаками Вооруженных сил Украины на энергетические объекты в России.

    «Генеральный секретарь также обеспокоен сообщениями об атаках ВСУ на энергетические объекты на территории Российской Федерации», – заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, которого цитирует ТАСС.

    Он подчеркнул, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру представляют собой нарушение международного гуманитарного права. Дюжаррик добавил, что подобные атаки должны быть немедленно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об усилении защиты энергетической инфраструктуры России.

    В прошлом месяце Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

    В сентябре генеральный секретарь ООН признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за нападений ВСУ.

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    3 ноября 2026, 23:59 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать данные о тайных пыточных на Украине

    Представитель генсека ООН не стал комментировать пыточные под Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии у всемирной организации комментариев по поводу сообщений о существовании на Украине секретных тюрем.

    «На данный момент нам нечего прокомментировать», – передает РИА «Новости» ответ Дюжаррика на вопрос о позиции ООН.

     При этом он добавил, что проинформирует общественность, если организация решит выработать позицию по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что скандал с обнаружением пыточной под Киевом приобрел всемирное звучание. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал подобные секретные тюрьмы системным явлением, о котором осведомлены киевские власти.

    Российские власти неоднократно указывали на существование пыточных на Украине с 2014 года. Ситуация вызвала широкий резонанс среди украинского населения после того, как толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке, в подвале которого удерживали и избивали людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ сообщила о возбуждении трех уголовных дел против участников протестной акции возле тайной тюрьмы под Киевом.

    Обнаружение в подвале дома места незаконного удержания с десятками пострадавших вызвало волну гнева в социальных сетях среди жителей Украины.

    Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у неофициальной тюрьмы в Киевской области.

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    4 ноября 2026, 02:03 • Новости дня
    Премьер Канады отказался пускать российских хоккеистов на чемпионат мира

    Премьер Канады заявил об отказе допустить российских хоккеистов на МЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не позволит российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в декабре в провинции Альберта.

    «Пока Россия и Белоруссия поддерживают [конфликт] на Украине, <...> ни один из этих спортсменов не будет соревноваться за свои страны в Канаде», – приводит слова Карни The New York Times.

    «Так что, если вы спрашиваете конкретно о чемпионате мира среди юниоров, то русских там не будет», – заявил он.

    Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить Россию к соревнованиям, начиная с молодежного чемпионата мира в Канаде. Суд признал доводы IIHF о проблемах с безопасностью недостаточными для продления отстранения, введенного в феврале 2022 года. Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

    При этом после решения суда Финляндия, Швеция, Чехия, Латвия и Норвегия, которые должны принять участие в чемпионате, заявили об отказе играть с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов. Федерация хоккея Канады запросила у Международной федерации хоккея разъяснения о допуске сборной России.

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    4 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    МИД сохранил предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи

    МИД: Предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи остается в силе

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия сохраняет в силе предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи из-за нарушений со стороны США, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    По словам дипломата, главное в этом вопросе – добиваться от страны-хозяйки соблюдения международных обязательств. При этом озвученное ранее предложение министра иностранных дел Сергея Лаврова о переносе штаб-квартиры остается актуальным, передает ТАСС.

    Логвинов отметил, что перенос теоретически возможен, и многие государства-члены имеют претензии к США. Однако реальная перспектива выдвижения такой инициативы сейчас не просматривается.

    Он пояснил, что новая локация должна соответствовать многим параметрам: инфраструктуре, транспортной доступности и безопасности. Кроме того, перенос потребует огромных финансовых затрат, на которые вряд ли кто-либо пойдет в текущих условиях.

    «Так что в необоснованном «переселении народов», думаю, никто не заинтересован», – сказал он.

    Дипломат напомнил, что в 1946 году в Лондоне сторонники размещения штаб-квартиры в США победили с перевесом лишь в семь голосов из 50 делегаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Логвинов выразил надежду на избавление секретариата ООН от диктата западных стран после выборов нового генсекретаря. Куба обвинила США в нарушении правил использования помещений ООН.

    В 2025 году Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.


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    3 ноября 2026, 22:47 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками ВСУ на энергообъекты России

    Гутерреш обеспокоился ударами ВСУ по энергообъектам в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил тревогу из-за продолжающихся атак Вооруженных сил Украины на энергетические предприятия на территории России, включая столичный регион.

    «Генеральный секретарь также выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты в Российской Федерации, в том числе в регионе столицы, Москвы», – заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, чье выступление опубликовано на сайте организации.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Киев вновь ослушался американского лидера Дональда Трампа, возобновив удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Он подчеркнул, что Украина решается на подобные действия благодаря поддержке со стороны Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении СВО на Украине для лишения киевских властей возможности бить по российской энергетической инфраструктуре.

    Минобороны сообщило о массированном ударе российских войск высокоточным оружием по электростанциям Украины. В понедельник украинская армия вопреки требованию президента США возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

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    4 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Посол Степанов: Канадцам скучно без русской «Красной машины» на льду

    Посол Степанов: Канадцы выступили за возвращение России на лед

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что канадцы выступают за возвращение российских хоккеистов на лед и считают чемпионаты без их участия скучными.

    Дипломат прокомментировал решение правительства Канады не выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, передает ТАСС.

    «Сами канадцы, с которыми мы общаемся, такой подход не разделяют – все в один голос выступают за возвращение наших парней на лед. Прямым текстом говорят: пора прекратить эту политическую несуразность, без русской «Красной машины» чемпионаты стали скучными», – отметил Степанов.

    Посол подчеркнул, что, отстраняя российских и белорусских игроков, Оттава избавляется от серьезных соперников еще до начала соревнований.

    «Прискорбно, что кабинет [премьера Канады Марка] Карни переносит политику даже в молодежный хоккей, призванный объединять, а не разобщать. Отстраняя российских и белорусских игроков, Оттава весьма предусмотрительно избавляется от серьезных соперников еще до первого вбрасывания шайбы. Для завоевания трофеев такая стратегия, возможно, удобна, но к духу честной конкуренции отношения не имеет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Канады заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею. В конце октября Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в турнире.

    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов.

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    4 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Россотрудничество: В России народов больше, чем стран в ООН

    Глава Россотрудничества Чайка: В России больше народов, чем стран в ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Российской Федерации проживает народов больше, чем зарегистрировано стран в Организации Объединенных Наций, заявил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка обратил внимание на то, что количество наций, населяющих Россию, превышает число стран-членов ООН, передает РИА «Новости».

    «В Российской Федерации проживает народов больше, чем зарегистрировано стран в Организации Объединенных Наций... В этом многообразии сила Российской Федерации, сила нашего многонационального народа», – заявил Чайка во время выступления на международной неделе «Народы России».

    Он подчеркнул, что Россия является многоконфессиональной и многонациональной страной, у которой есть общий культурный код и общая духовная составляющая.

    Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор – фонд «Росконгресс», они продолжатся по 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил об укреплении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также Путин выступил за продолжение лучших проектов Года единства народов России в последующие годы и поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 12:23 • Новости дня
    СКА потерпел девятое поражение в 11 последних матчах КХЛ

    СКА проиграл девятый из 11 последних матчей в КХЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Владивостокский «Адмирал» на своем льду одержал победу над петербургским СКА со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Чезганов (9-я минута), Иван Янченко (21) и Даниэль Усманов (37). Еще одну шайбу хоккеисты СКА отправили в свои ворота, заменив голкипера шестым полевым игроком. Автором гола на 54-й минуте стал вратарь «Адмирала» Никита Бояркин, так как он последним из игроков команды коснулся шайбы перед взятием ворот, передает ТАСС.

    СКА проиграл девятый из последних 11 матчей в КХЛ. После пяти поражений подряд в отставку с поста главного тренера был отправлен Игорь Ларионов, которого сменил Андрей Разин. При Разине петербургский клуб провел шестую встречу и потерпел четвертое поражение.

    «Адмирал» набрал 23 очка после 22 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 21 очком в 21 игре располагается на 9-й строчке на Западе.

    В следующем матче «Адмирал» примет астанинский «Барыс», СКА на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». Встречи состоятся 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Игорь Ларионов покинул пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА, его сменил Андрей Разин.

    В сентябре ярославский клуб «Локомотив» обыграл владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    4 ноября 2026, 09:54 • Новости дня
    Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских хоккеистов

    Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство туризма и спорта Словакии приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Власти Словакии положительно оценили постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал sport.

    «Министр туризма и спорта Рудольф Гуляк приветствует решение CAS, позволяющее российской сборной начать участие в международных соревнованиях. Он давно утверждал, что спорт не должен быть связан с текущей политической ситуацией. Решение, позволяющее российским хоккеистам стартовать на международных турнирах, – хорошая новость прежде всего для спортивных болельщиков», – заявили в пресс-службе словацкого Минспорта.

    Вместе с тем Гуляк признает наличие препятствий на пути российских спортсменов к турнирам. По его словам, постановление инстанции не означает автоматического возвращения команды на лед, поскольку окончательное решение зависит от позиции Международной федерации хоккея и организаторов конкретных соревнований.

    В других странах Европы вердикт CAS встретили иначе. Глава спортивного ведомства Чехии Борис Штястный выразил официальный протест и заявил, что россияне не могут выступать под национальным флагом до окончания конфликта на Украине. Поскольку в январе чешская Острава примет женский чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет, Штястный намерен потребовать от местной федерации допуска россиянок исключительно в нейтральном статусе и по стандартным визовым правилам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии начала рассматривать возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к турнирам.


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    4 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Пловчиха Фокина выиграла второе золото на юношеской Олимпиаде в Дакаре

    Российская пловчиха Фокина завоевала второе золото на юношеской Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Российская спортсменка Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

    Спортсменка преодолела дистанцию с результатом 27,28 секунды, передает ТАСС.

    Для Фокиной эта победа стала второй на текущей юношеской Олимпиаде. Ранее она заняла первое место на дистанции 100 метров баттерфляем. Всего на счету сборной России в данный момент три золотые и две серебряные медали турнира.

    Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся в Дакаре до 13 ноября. Соревнования такого уровня впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые в общей сложности разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта.

    Сборная России представлена 13 спортсменами и выступает на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловчиху Серафиму Фокину отправили на допинг-контроль сразу после победы на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    В субботу российские атлеты приняли участие в церемонии открытия соревнований. Перед стартом турнира государственные флаги России вывесили на зданиях Олимпийской деревни.

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    4 ноября 2026, 19:45 • Новости дня
    «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

    Ярославский «Локомотив» победил «Спартак» в гостевом матче КХЛ со счетом 4:1

    Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:1.

    Встреча в Москве завершилась победой гостей, шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Сурин (6-я минута), Данил Романцев (18), Денис Алексеев (23) и Рушан Рафиков (58). У хозяев льда единственную шайбу забросил Сергей Лукьянцев на 31-й минуте, передает РИА «Новости».

    Защитник московского клуба Андрей Миронов провел свой 800-й матч в лиге. Игру посетили 10 265 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в Москве в текущем сезоне КХЛ.

    На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками, тогда как «Спартак» располагается на пятой позиции с 28 очками.

    Следующий матч «Спартак» проведет 6 ноября дома против минского «Динамо», а «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:1 в гостевом матче.

    В сентябре ярославский клуб «Локомотив» победил владивостокский «Адмирал» в гостевом матче.

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    4 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Австрия допустила бойкот сборной России на ЧМ по хоккею

    Австрийский хоккейный союз допустил бойкот сборной России на ЧМ-2027

    Tекст: Мария Иванова

    Сборная Австрии по хоккею в данный момент не планирует играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии, заявил управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг.

    «Наша позиция достаточно ясна: пока идет конфликт, мы против участия сборной России в международных хоккейных турнирах. На данный момент мы ни в коем случае не будем играть против сборной России. Но до мая, конечно, еще многое может измениться», – заявил Хельвиг в эфире телерадиокомпании ORF.

    Хельвиг считает бойкот матча с российской сборной возможным вариантом, однако полагает, что такое решение следует принять всем европейским странам сообща, передает ТАСС.

    Ранее национальные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии выступили с заявлением о бойкоте матчей со сборной России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на международные соревнования. Хоккейная ассоциация Канады отметила, что обсудит данный вопрос позднее, при этом канадские власти заявили об отказе выдавать въездные визы российским и белорусским спортсменам. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    Между тем премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Во вторник федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

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