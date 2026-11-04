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    4 ноября 2026, 21:35 • Новости дня

    У здания Верховного суда в Лондоне задержали 25 пропалестинских протестующих

    Sky News: В Лондоне задержали 25 протестующих в поддержку Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники британской полиции задержали 25 участников акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action около здания Верховного суда в Лондоне, сообщил телеканал Sky News.

    Британская полиция задержала 25 человек около здания суда по подозрению в поддержке запрещенной в стране организации Palestine Action, сообщает Sky News.

    В среду Верховный суд рассматривал вопрос законности запрета Palestine Action. Участники протеста держали транспаранты с надписями «как попытка остановить геноцид может быть преступлением?» и «является ли Великобритания демократией?».

    Palestine Action была запрещена в 2025 году. Членство в движении или его поддержка являются уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюрьмы. Несмотря на запрет, сторонники движения регулярно проводят акции протеста, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники британской полиции задержали 325 человек во время акции протеста в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action. В

    субботу число задержанных во время акции протеста против запрета движения Palestine Action в Лондоне составило 139 человек. У посольства США в Лондоне началась акция в поддержку движения Palestine Action.

    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

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    3 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

    Al Jazeera: Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

    Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Комиссии по репарациям Карибского сообщества Верен Шеперд заявила, что Великобритания должна выплатить денежные компенсации за работорговлю вместо предложенной реструктуризации долгов.

    Шеперд отметила, что готовность премьер-министра Великобритании Энди Бернема принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю является хорошей новостью, пишет Al Jazeera.

    «Мы отвергаем мысль, что нация, нажившаяся на рабстве, не должна нести ответственность за свои действия», – заявила Шеперд.

    По ее словам, извинения должны сопровождаться значимыми действиями, однако они не могут сводиться к улучшению условий выплаты долгов для бедных стран, как предлагает британский премьер.

    Представитель комиссии подчеркнула, что потомки пострадавших от колониализма требуют списания долгов и прямых денежных компенсаций. Она добавила, что Лондону пора извиниться и выплатить свой долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил принесение официальных извинений за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Ранее король Великобритании Карл III заявил о принесенных работорговлей великих страданиях в колониях.

    Также британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о выплате репараций.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык

    The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов.

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    «Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

    Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

    Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

    В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    3 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Британский словарь Collins назвал «моггинг» словом года

    Британский словарь Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    Британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.

    Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года, передает ТАСС.

    В опубликованном на сайте словаря сообщении этот термин описывается как действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо. Предполагается, что понятие произошло от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), означающей «альфа-самец группы».

    Отмечается, что это стремительно набирающее популярность слово все чаще используется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

    Словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская назвала главным словом 2026 года слово «родной».

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    2 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Активисты заблокировали используемую США британскую базу ВВС Лейкенхит

    Telegraph: Антивоенные активисты заблокировали базу ВВС Лейкенхит в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, которая используется американскими военными для проведения операций на Ближнем Востоке.

    Утром в понедельник десять человек приковали себя к главным воротам военного объекта в графстве Саффолк, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph. Протестующие потребовали от властей запретить американским войскам использовать британские базы и прекратить поддержку незаконных войн.

    Кроме того, они призвали убрать ядерное оружие США с территории Британии.

    На базе Лейкенхит располагается 48-й истребительный авиационный полк, который считается крупнейшей в Европе группой американских истребителей. В его состав входят эскадрильи самолетов F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II на авиабазу Лейкенхит.

    В прошлом году этот военный объект назвали непригодным для приема американского ядерного оружия из-за технических проблем.

    В 2024 году Вашингтон начал строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит.

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    3 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Британия анонсировала военные учения 11 стран для миссии на Украине

    Минобороны Британии: В Польше пройдут учения 2,8 тыс. военных из 11 стран

    Tекст: Мария Иванова

    Около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины, которые пройдут в Польше с 9 по 22 ноября, сообщило министерство обороны Великобритании.

    Маневры пройдут под руководством Великобритании и Франции в рамках «коалиции желающих», передает ТАСС. В них будут задействованы военные из Бельгии, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Польши, Турции, Швеции и Эстонии.

    «Эти учения показывают, что Великобритания наряду с Францией и своими союзниками активизирует усилия, готовясь к тому моменту, когда на Украине наступит мир», – заявил министр обороны королевства Уэз Стритинг.

    Он подчеркнул, что объединение представляет собой реальную силу, готовую прийти на помощь Украине сразу после прекращения боевых действий и по просьбе правительства страны.

    Лондон направит на учения 300 военных, истребители Eurofighter Typhoon и самолет-дозаправщик Voyager для моделирования обеспечения безопасности гражданской авиации. Турция развернет в Стамбуле морской компонент для отработки разминирования акватории и безопасного возобновления коммерческого судоходства в украинских портах.

    По данным The Guardian, Франция направит на учения 1,5 тыс. военнослужащих. Командующий многонациональными силами британский генерал-лейтенант Том Бейтман сообщил, что миссия будет действовать вне рамок НАТО при минимальном участии США. Западные войска планируется разместить вдали от линии фронта, однако они получат право открывать ответный огонь в случае нападения российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Лондон и Варшава запланировали проведение совместных военных учений в Балтийском море.

    В прошлом месяце Вооруженные силы Германии выделили штабных офицеров и самолеты-заправщики для участия в маневрах «коалиции желающих».

    Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил о планах проведения учений в Польше для подготовки к возможному размещению войск на территории Украины.

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    2 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Британия решила увеличить срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Британия решила увеличить до 10 лет срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила о решении властей в два раза увеличить срок проживания в стране для легальных мигрантов, претендующих на получение постоянного вида на жительство.

    Мигранты с заработком менее 50 тыс. фунтов стерлингов в год смогут претендовать на статус постоянного проживания только через 10 лет вместо пяти, передает ТАСС. «Статус постоянного проживания – одно из самых ценных прав, которые эта страна может предоставить. До сих пор его практически предоставляли автоматически. Отныне его необходимо будет заслужить», – заявила министр.

    Пятилетний срок сохранится для иностранцев с доходами более 50 тыс. фунтов стерлингов (67 тыс. долларов), а также для врачей и учителей, зарабатывающих свыше 25 тыс. фунтов. Получающие более 125 тыс. фунтов смогут подать заявление на ПМЖ уже через три года.

    Нарушителям визового режима и нелегальным мигрантам придется ждать права на подачу документов от 20 до 30 лет. Кроме того, получатели пособий должны будут прожить в стране пять лет без поддержки государства, прежде чем получат возможность оформить ПМЖ.

    Британское министерство внутренних дел рассчитывает ввести новые правила в кратчайшие сроки путем технических изменений действующих миграционных норм без принятия дополнительных законов.

    Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев.

    Осенью власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.

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    2 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Умер британский музыкант Стив Эллис

    Умер солист британской группы Love Affair Стив Эллис

    Tекст: Мария Иванова

    Британский музыкант Стив Эллис, бывший солист группы Love Affair, умер на 77-м году жизни, сообщил продюсер Дэвид Кортни.

    «Я с грустью сообщаю, что мой давнишний друг Стив Эллис покинул нас», – написал Кортни в соцсетях, передает ТАСС со ссылкой на The Sun.

    Музыкант скончался 30 октября.

    Самым известным хитом группы Love Affair стала композиция Everlasting Love, выпущенная в 1967 году. Песня помогла коллективу возглавить британский хит-парад, потеснив с первой строчки композицию The Beatles Hello Goodbye.

    После этого Love Affair выпустила еще несколько коммерчески успешных песен, в том числе A Day Without Love и Rainbow Valley. Группа просуществовала до начала 1970-х годов, однако позже ее участники вместе собирались для выступлений, а сам Эллис продолжил музыкальную карьеру, основав еще несколько групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская певица и автор песни I Will Always Love You Долли Партон умерла в возрасте 80 лет.

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    2 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Компания Hypersonica получила 100 млн евро на разработку гиперзвуковых ракет

    FT: Разработчик гиперзвуковых ракет Hypersonica получил 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности.

    Привлеченные средства от фондов Lightspeed и General Catalyst ускорят разработку ракет, способных поражать стратегически важные цели на большом удалении, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По итогам сделки рыночная стоимость предприятия достигла примерно 700 млн евро.

    «Спор о том, нужны ли Европе такие средства сдерживания, закончен. Совершенно ясно, что они нам нужны», – заявил глава Hypersonica Филипп Керт.

    Предприятие участвует в совместном проекте Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House. Договор предусматривает создание ракет наземного базирования дальностью более 2 тыс. км. Программа находится на концептуальной стадии, начало разработки запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Германии начало переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    В июле Лондон и Берлин запланировали завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. км к 2034 году.

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    3 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    Министр обороны Британии пообещал нарастить военные расходы до 3% ВВП

    Politico: Британия пообещала нарастить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг выразил абсолютную уверенность в достижении цели по увеличению оборонных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.

    Британия установила крайний срок до 2030 года для увеличения расходов на оборону до 3% ВВП, однако поиск средств и обеспечение поставок промышленностью станут более сложными задачами, пишет Politico.

    «Мы принимаем решения вовремя и точно в цель», – заявил Стритинг во время визита в Брюссель и Берлин.

    Оборонный бюджет страны увеличили ради сдерживания России, в то время как другие ведомства столкнулись с сокращениями. В настоящее время Соединенное Королевство тратит на оборону около 2,6% ВВП. Кроме того, правительство планирует выполнить обязательства перед НАТО по увеличению военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.

    Глава Минобороны Британии также встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом для обсуждения партнерства. Стороны затронули возможное присоединение Германии к британо-итало-японской Глобальной программе боевой авиации (GCAP) по созданию истребителей шестого поколения. По словам Стритинга, в условиях растущей угрозы британским и натовским властям необходимо, чтобы промышленность активизировалась и ускорила свою работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус запланировали обсудить разделение обязанностей по разработке дальнобойных ракет. В прошлом месяце министр финансов Соединенного Королевства Джон Хили намеревался объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов. Летом британское правительство решило направить дополнительные средства в военный бюджет до 2035 года.

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    4 ноября 2026, 10:59 • Новости дня
    Вестминстерскому дворцу предрекли разрушительный пожар по сценарию Нотр-Дама

    Times: Вестминстерский дворец оказался под угрозой разрушительного пожара

    Tекст: Мария Иванова

    Комитет по государственным расходам британского парламента предупредил о высоком риске разрушительного пожара в историческом здании Вестминстерского дворца.

    Комитет по государственным расходам опубликовал доклад с призывом к депутатам проголосовать за реставрационные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

    «Парламенту грозит значительный риск сгореть, как собор Парижской Богоматери», – отмечается в документе.

    Авторы отчета предупредили, что откладывание ремонта чревато катастрофическим происшествием, которое создаст угрозу для жизней людей и нарушит функционирование демократии в Великобритании. Зданию требуется масштабная реставрация для устранения неисправностей механических и электрических систем, нарушений пожарной безопасности и высокого содержания асбеста.

    Рассматриваются четыре варианта ремонта стоимостью от 11 млрд до 56 млрд фунтов стерлингов, работы могут занять от 19 до 84 лет. Председатель комитета Джеффри Клифтон-Браун отметил, что во дворце круглосуточно дежурят пожарные патрули для недопущения возгорания.

    Вестминстерский дворец в центре Лондона был построен в середине XIX века на месте сгоревшего средневекового здания, при этом некоторые его помещения сохранились с XI века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году аварийное состояние Вестминстерского дворца назвали возможной причиной крупного пожара.

    В английском графстве Оксфордшир возник сильный пожар в комплексе автомастерских по реставрации.

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    4 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Пекин обвинил Лондон в попытках подавить развитие искусственного интеллекта

    МИД КНР обвинил Великобританию в попытках подавить развитие ИИ в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что власти Великобритании пытаются подавить развитие технологий искусственного интеллекта в Китае, необоснованно называя их инструментом будущих хакерских атак.

    Пекин считает недавний доклад британских властей о вероятном использовании китайского искусственного интеллекта для кибератак к 2028 году попыткой сдержать технологическое развитие КНР, пишет ТАСС.

    «Китайская сторона выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что британская сторона, не имея доказательств, использует спекулятивные формулировки для дискредитации Китая», – заявила Мао Нин.

    Дипломат добавила, что риски в области кибербезопасности являются общим вызовом для всех государств, и ответ на них необходимо искать сообща, в том числе через разработку новых международных правил в рамках ООН. По ее словам, Великобритания на протяжении долгого времени политизировала вопросы кибербезопасности и теперь использует старую тему хакерских атак для наполнения ее новым содержанием.

    Представитель ведомства подчеркнула, что подобный подход Лондона вредит укреплению двустороннего доверия и наносит ущерб британскому авторитету в глобальном сотрудничестве. Пекин придерживается позиции, согласно которой развитие технологий должно быть открытым, ориентированным на прогресс и сохранять баланс с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай предложил Европейской комиссии присоединиться ко Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    В сентябре власти Китая заявили о готовности к диалогу с США по вопросам искусственного интеллекта.

    В августе Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

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    4 ноября 2026, 10:15 • Новости дня
    Австралия профинансировала верфи США и Британии без гарантий поставок подлодок

    Австралия выделила 2,8 млрд долларов верфям США без гарантий получения подлодок

    Tекст: Мария Иванова

    Австралия направила более 4 млрд австралийских долларов на поддержку кораблестроительных предприятий США и Великобритании без каких-либо обязательств по передаче ей атомных субмарин в рамках партнерства AUKUS.

    Австралийский форум мира и безопасности при поддержке профсоюзов провел общественное расследование и выяснил, что Канберра не получила гарантий поставок подлодок от союзников, передает РИА «Новости».

    «Австралии не предоставлено никаких гарантий поставки, не говоря уже о сроках, и компенсации не будет, если подлодки не будут поставлены или поступят со значительным опозданием», – говорится в итоговом докладе. В документе указано, что Великобритания и США могут отказаться от выполнения соглашения, сохранив переведенные миллиарды долларов на развитие своей промышленности.

    Авторы расследования раскритиковали отсутствие финансового обоснования AUKUS. Заявленная стоимость приобретения атомных подлодок составляет 368 млрд австралийских долларов (около 256,7 млрд долларов США), однако эта сумма не учитывает создание объектов для хранения высокоактивных радиоактивных отходов. При этом Австралия уже перевела Вашингтону и Лондону более 4 млрд австралийских долларов.

    По итогам расследования комиссия разработала 16 рекомендаций правительству. Среди них предложено отказаться от приобретения подлодок, создать королевскую комиссию для официального расследования и провести всесторонний аудит программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок в Шотландии.

    В прошлом году Китай заявил о противоречии партнерства AUKUS целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Правительство Британии сообщило о готовности строить атомные подлодки для защиты от возрастающих угроз.

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