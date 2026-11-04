У здания Верховного суда в Лондоне задержали 25 пропалестинских протестующих

Sky News: В Лондоне задержали 25 протестующих в поддержку Palestine Action

Tекст: Мария Иванова

Британская полиция задержала 25 человек около здания суда по подозрению в поддержке запрещенной в стране организации Palestine Action, сообщает Sky News.

В среду Верховный суд рассматривал вопрос законности запрета Palestine Action. Участники протеста держали транспаранты с надписями «как попытка остановить геноцид может быть преступлением?» и «является ли Великобритания демократией?».

Palestine Action была запрещена в 2025 году. Членство в движении или его поддержка являются уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюрьмы. Несмотря на запрет, сторонники движения регулярно проводят акции протеста, отмечает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники британской полиции задержали 325 человек во время акции протеста в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action. В

субботу число задержанных во время акции протеста против запрета движения Palestine Action в Лондоне составило 139 человек. У посольства США в Лондоне началась акция в поддержку движения Palestine Action.