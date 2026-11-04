Австрия допустила бойкот сборной России на ЧМ по хоккею

Австрийский хоккейный союз допустил бойкот сборной России на ЧМ-2027

Tекст: Мария Иванова

«Наша позиция достаточно ясна: пока идет конфликт, мы против участия сборной России в международных хоккейных турнирах. На данный момент мы ни в коем случае не будем играть против сборной России. Но до мая, конечно, еще многое может измениться», – заявил Хельвиг в эфире телерадиокомпании ORF.

Хельвиг считает бойкот матча с российской сборной возможным вариантом, однако полагает, что такое решение следует принять всем европейским странам сообща, передает ТАСС.

Ранее национальные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии выступили с заявлением о бойкоте матчей со сборной России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на международные соревнования. Хоккейная ассоциация Канады отметила, что обсудит данный вопрос позднее, при этом канадские власти заявили об отказе выдавать въездные визы российским и белорусским спортсменам. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

Между тем премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

Во вторник федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.