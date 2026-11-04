Путин вручил медаль Пушкина южнокорейской переводчице Достоевского

Tекст: Вера Басилая

В среду на церемонии вручения государственных наград в честь Дня народного единства Ким Чжон А получила медаль из рук главы государства за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».

«Я уверена, что перевод – это самая мирная дипломатия. Мне хочется верить, что эта награда – еще и подарок от самого Достоевского. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за высокую награду. А русской литературе, подарившей миру Достоевского, мой глубокий поклон», – заявила Ким Чжон А.

Она призналась, что творчество русского писателя вошло в ее жизнь в юности, назвав его книги летописью человеческой души и молитвой о человеке. Также переводчица выразила благодарность спецпредставителю президента по международному и культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву.

В сентябре данные Ким Чжон А были опубликованы на украинском сайте «Миротворец». Ресурс обвинил ее в поддержке российской специальной военной операции и распространении пропаганды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам.

Южнокорейская переводчица Ким Чжон А испытала сильное потрясение после публикации ее личных данных на скандально известном украинском портале «Миротворец».