«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» победил «Спартак» в гостевом матче КХЛ со счетом 4:1

Встреча в Москве завершилась победой гостей, шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Сурин (6-я минута), Данил Романцев (18), Денис Алексеев (23) и Рушан Рафиков (58). У хозяев льда единственную шайбу забросил Сергей Лукьянцев на 31-й минуте, передает РИА «Новости».

Защитник московского клуба Андрей Миронов провел свой 800-й матч в лиге. Игру посетили 10 265 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в Москве в текущем сезоне КХЛ.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками, тогда как «Спартак» располагается на пятой позиции с 28 очками.

Следующий матч «Спартак» проведет 6 ноября дома против минского «Динамо», а «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:1 в гостевом матче.

В сентябре ярославский клуб «Локомотив» победил владивостокский «Адмирал» в гостевом матче.