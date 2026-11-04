  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 46 дронов над 13 регионами России
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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает
    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня

    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    4 ноября 2026, 05:03 • Новости дня
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию для участия в мероприятиях ко Дню народного единства и проверки готовности медицинских учреждений, сообщили в верхней палате парламента.

    Матвиенко посетит первый в Дальневосточном федеральном округе филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех», предназначенный для высокотехнологичного протезирования и медицинской реабилитации ветеранов спецоперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

    Также она осмотрит новое приемное отделение Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова и ознакомится с работой лечебно-реабилитационного центра восточной медицины. Матвиенко пообщается с врачами и ветеранами СВО, занимающимися адаптивным спортом.

    Кроме того, председатель Совфеда встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым для обсуждения вопросов социально-экономического развития региона и функционирования территории опережающего развития.

    В рамках визита Матвиенко посетит Русский драматический театр имени Бестужева и выступит на торжественном собрании общественности в честь Дня народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Матвиенко 1 ноября прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации. В начале октября Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Туркмению для участия в мероприятиях СНГ. Она также заявила после выборов о неспособности Запада расколоть российское общество.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    4 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Следователи нашли паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    СК: Паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых остались дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Паспорта семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге больше года назад, были найдены у них дома, сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

    В машине, на которой семья приехала в поход, обнаружили 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой, передает РИА «Новости».

    «Дома были обнаружены паспорта, загранпаспорта и свидетельство о рождении ребенка. А в машине были найдены 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой», – рассказала следователь.

    Сырымбетова добавила, что сигнал телефонов семейства последний раз был зафиксирован в день их исчезновения спустя два часа после выхода в поход. По ее словам, семья могла дойти до уровня, где телефон начинает регистрироваться в сети. Идти они могли в направлении любой из двух скал – Мальвинки или Буратинки.

    «В 11 часов утра они вышли (в поход), где-то в 13:20-13:30 телефон начинает взаимодействовать с базовыми станциями», – сообщила она.

    Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь – пропали в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник следователи не нашли следов семьи Усольцевых в охотничьих избах в красноярской тайге. Сырымбетова исключила побег семьи Усольцевых на вертолете, но заявила о возможном пребывании тел членов семьи Усольцевых в разных местах.

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    3 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Спасший тонущую женщину житель Рязанской области стал фигурантом уголовного дела

    Спасший тонущую женщину житель Рязанской области украл у нее 650 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полицейские задержали жителя Рязанской области, который вытащил из пруда тонущую женщину, а затем похитил из оставленного на берегу рюкзака пострадавшей 650 тыс. рублей и металлическую коптильню, сообщили в региональном управлении МВД.

    Инцидент произошел в селе Ходынино Рыбновского района. Местная жительница случайно упала в пруд и начала тонуть. Находившийся рядом 47-летний мужчина вытащил пострадавшую из воды и вызвал скорую помощь, указало ведомство на своем сайте.

    Медики увезли находившуюся в полубессознательном состоянии женщину в больницу, а ее рюкзак остался на берегу. Выяснив, что спасенная находится в тяжелом состоянии, злоумышленник забрал из сумки 650 тыс. рублей, прихватил с участка металлическую коптильню и передал пустой рюкзак соседу потерпевшей.

    Пропажу денег женщина обнаружила после возвращения из медицинского учреждения. Сотрудники правоохранительных органов проверили недавние траты спасителя и установили, что он успел раздать крупные долги и совершить дорогостоящие покупки. Кроме того, во дворе его дома обнаружили похищенную коптильню.

    Возбуждены уголовные дела о краже, фигурант арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее мужчину уже судили за незаконный оборот наркотиков и повторное вождение в нетрезвом виде.

    В марте в Пензенской области мужчина отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы.

    В январе подозреваемая в причастности к похищению подростка жительница Сургута по ошибке отдала мошенникам рюкзак с крупной суммой денег.

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    3 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    МИД Венгрии объявил закрытым вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией

    МИД Венгрии: Вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией исчерпан

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что правительство страны считает исчерпанным вопрос в отношениях с Россией о взаимной высылке дипломатических сотрудников.

    Министр назвала произошедшее стандартной дипломатической процедурой, которая применяется при определенных обстоятельствах, передает ТАСС. «Этим шагом Венгрия стремилась обеспечить свою национальную безопасность. <…> Это стандартная процедура в дипломатических отношениях. Своими действиями венгерское правительство обозначило то, что считает неприемлемым. Мы действовали в соответствии с нормами международного права, и, на наш взгляд, этот вопрос закрыт», – заявила Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан согласилась обсудить ситуацию с высылкой дипломатов на потенциальной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    В середине сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об обязательном ответе Москвы на решение властей Венгрии выслать 10 российских дипломатических работников.

    В начале сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.

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    4 ноября 2026, 03:06 • Новости дня
    Медведь в Томской области забрался в дом, наелся и уснул на диване

    Медведь в Томской области забрался в жилой дом и уснул на диване

    Медведь в Томской области забрался в дом, наелся и уснул на диване
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В поселке Неготка Томской области медведь забрался в жилой дом, сломал холодильник, съел продукты и уснул на диване, рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

    Инцидент произошел в конце прошлой недели, пока хозяйка была в отъезде, передает РИА «Новости».

    «Хозяйки не было: она в отъезде. И просто медведь залез в жилой дом. Он все там вывернул, окно выставил и все разбил. Холодильник разгрыз: что-то, видно, съестное нашел. Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван», – рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

    По ее словам, утром, когда родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек, услышали храп и обнаружили медведя спящим на диване.

    Мужчины из поселка ликвидировали животное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Томской области родственники обнаружили растерзанные останки 55-летнего охотника. Местные жители ликвидировали хищника.

    В октябре медведь проник в таежный домик-вагон главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова и разрушил все внутри.

    Новосибирская пенсионерка перепутала медведя с теленком и открыла ему окно.

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