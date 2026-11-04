OpenAI купила стартап Pierre Computer для конкуренции с Microsoft

Axios: OpenAI приобрела стартап Pierre Computer для конкуренции с GitHub

Tекст: Мария Иванова

Разработчик ChatGPT приобретет создателя инструментов для программирования Pierre Computer на фоне усиления конкуренции с принадлежащей Microsoft платформой GitHub, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

«OpenAI приобретет Pierre Computer, стартап, разрабатывающий инструменты для программистов, технологии которого уже интегрированы в Codex», – отмечается в публикации.

Компания планирует интегрировать функцию хранения кода стартапа в собственную платформу для кодирования. Финансовые условия сделки не раскрываются, при этом проекты Pierre Computer с открытым исходным кодом останутся открытыми.

Платформа Microsoft сталкивается с техническими сбоями, а ее инфраструктура изначально создавалась для работы людей, а не агентов искусственного интеллекта, указывает Axios.

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