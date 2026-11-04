Глава делегации РФ Жданова призвала НАТО отвести войска от российских рубежей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Полагаем, что сторона, которая сама создает угрозу, не вправе рассчитывать на комфортабельные условия проведения враждебного по отношению к нам силового курса. Здесь работает одно правило: хочешь избежать военных столкновений – отведи вооруженные силы от наших рубежей и не допускай провокационных действий», – заявила Жданова в беседе с представителями стран НАТО на Форуме ОБСЕ по безопасности, передает РИА «Новости».

Она отметила, что у государств, усиливающих военное присутствие у российских границ, обостряется восприятие угрозы. По ее словам, они осознают вторжение в чувствительные для безопасности России районы и вряд ли могут рассчитывать на радушный прием при дальнейших провокационных шагах.

Дипломат также напомнила, что Россия неоднократно предлагала НАТО меры по снижению военной напряженности в Европе, однако западные государства ответили отказом. В частности, речь шла об инициативах по укреплению доверия и предотвращению столкновения судов и кораблей России и стран альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Жданова заявила о росте в западных странах скептицизма относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины. В июле директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал условием для конструктивного диалога с НАТО строгое соблюдение фундаментального принципа неделимости международной безопасности. В феврале Жданова отметила готовность Москвы принять дополнительные меры для нейтрализации попыток альянса усилить военное присутствие у российских границ.