Колумбия решила восстановить газопровод для импорта газа из Венесуэлы

Компания Ecopetrol анонсировала ремонт газопровода для поставок из Венесуэлы

Tекст: Мария Иванова

Колумбийское правительство признало инфраструктурный проект стратегически значимым, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Ecopetrol.

«Правительство включило восстановление двунационального газопровода «Антонио Рикаурте" в число проектов национального и стратегического значения. Это ключевой шаг на пути к реализации инициативы, которая поможет диверсифицировать источники поставок природного газа в страну», – говорится в сообщении компании.

Построенный в 2007 году газопровод длиной 225 км бездействует больше десяти лет. Его ремонт позволит интегрировать венесуэльское топливо в транспортную систему Колумбии и снизить издержки, поскольку импорт сжиженного природного газа по морю обходится значительно дороже.

Трубопровод способен пропускать свыше 12,7 млн кубометров в сутки, что покрывает около половины ежедневных потребностей Колумбии. На первом этапе планируется прокачивать 1,4 млн кубометров.

Ввод газопровода в эксплуатацию потребует не только восстановления инфраструктуры, но и получения лицензии от Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-президент государственной нефтегазовой компании PDVSA Пинто Саласар сообщил о достижении добычи нефти в Венесуэле уровня в 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки.

В сентябре власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni о расширении добычи углеводородов.

Летом уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении сделки с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.