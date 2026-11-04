МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов

МИД: Отказ Канады в визах российским спортсменам нарушает Олимпийскую хартию

Tекст: Вера Басилая

Отказ канадского правительства пускать спортсменов из России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира нарушает регламент Международной федерации хоккея (IIHF), говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

«Таким образом, правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира. Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнула Захарова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборной России участвовать в турнирах IIHF. В ответ федерации хоккея Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании отказались играть с россиянами, а Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

Международная федерация хоккея сообщила о недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

Во вторник сборная Швеции отказалась проводить матчи против команды России на чемпионатах мира.