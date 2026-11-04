Путин поздравил финалистов седьмого сезона конкурса «Большая перемена»

Tекст: Вера Басилая

Участниками финала состязания стали 1,5 тыс. школьников 8-10-х классов из более чем 70 регионов России. Приветствие главы государства зачитал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

«Знаю, что вы достойно преодолели непростые конкурсные испытания, обрели новых друзей и единомышленников, вместе с ними работали в командах, предлагали свои идеи для решения ответственных задач, стоящих перед предприятиями, госкорпорациями и целыми регионами», – заявил Владимир Путин.

Президент отметил значимость Всероссийского детского центра «Орленок», который долгие годы объединяет ребят со всей страны и служит востребованной площадкой для масштабных мероприятий.

В завершение он пожелал победителям успехов и выразил уверенность, что конкурс станет для них началом важных изменений в жизни.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» выступает флагманским проектом «Движения первых» и входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правления «Движения первых» Артур Орлов принял участие в церемонии награждения победителей седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Во вторник финалист состязания Богдан Абросимов рассказал о вкладе молодежи в развитие страны.