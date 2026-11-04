Адвокаты американки Пайк предупреждали о риске неудачи казни

People: Адвокаты выжившей после казни Пайк предупреждали о рисках из-за рака

Tекст: Вера Басилая

Юристы направили в суд жалобу о нарушении конституционных прав с указанием на наличие у подзащитной онкологического заболевания 8 января 2026 года. В документе отмечалось, что повышенный уровень тромбоцитов увеличивает опасность развития тяжелого отека легких во время процедуры, пишет People.

«Отек легких не просто болезнен и дискомфортен; он может вызвать чувство удушья или утопления, которое эксперты приравнивают к ощущениям, намеренно вызываемым при пытке водой – недвусмысленной форме откровенных истязаний», – заявил адвокат Пайк.

Также в жалобе указывалось на проблемы с венами у осужденной и критическую необходимость предоставления защите немедленного доступа к телефону во время казни для связи с судом в случае непредвиденных обстоятельств.

Опасения юристов подтвердились 30 сентября, когда члены исполнительной бригады не смогли установить капельницы, после чего заключенная перенесла введение двух доз препаратов. В настоящее время осужденная за убийство американка находится в одиночной камере реабилитационного центра, а губернатор штата Теннесси Билл Ли приостановил все казни на 2026 год для проведения независимого расследования инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выжившая после введения двух доз смертельной инъекции американская заключенная Криста Пайк направила в суд жалобу на изоляцию в лазарете и принуждение к уборке кишащей тараканами душевой.

В пятницу осужденная заявила о постоянных болях и обвинила правоохранительные органы штата Теннесси в некомпетентности.

В прошлом месяце адвокаты американки сообщили о возвращении подзащитной в сознание после нескольких дней на аппарате искусственной вентиляции легких.