Путин заверил зарубежных лауреатов госнаград в поддержке России

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин обратился к награжденным в Кремле иностранным гражданам, которые поддерживают развитие отношений с Москвой и российским народом, передает РИА «Новости».

«Россия всегда с вами. Надеемся, что и вы будете оставаться вместе с Россией», – заявил Путин.

В День народного единства президент вручил премию за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле.

Награды получили иностранные деятели, развивающие отношения с Россией. Орденов Дружбы удостоены проректор по науке Российско-Армянского университета Паркев Аветисян, президент итальянской благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато, руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» в Казахстане Максим Крамаренко, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто протоиерей Владимир Мальченко, гендиректор китайской международной инвестиционной компании «Чэнтун» Чжоу Лицюнь, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Киргизии Зухра Шидакова и другие зарубежные представители.

Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

Также Владимир Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.